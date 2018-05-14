Ещё
От 9 тыс. до 3,9 млн рублей. Сколько заработали воронежские прокуроры и их жёны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Дедлайн Медведева, бойкот ЧМ-2018 и другие события дня
Дедлайн Медведева, бойкот ЧМ-2018 и другие события дня

От 9 тыс. до 3,9 млн рублей. Сколько заработали воронежские прокуроры и их жёны 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Сотрудники ведомства отчитались о доходах в 2017 году. Наибольший доход среди сотрудников прокуратуры в Воронежской области в 2017 году неожиданно оказался у прокурора Нижнедевицкого района Сергея Седых — он задекларировал 3,86 млн рублей. Его супруга заработала 192 тыс. рублей, сообщается на сайте ведомства. Немногим меньше, чем Седых, заработала супруга главного прокурора Воронежской области Любовь Шишкина (она является замруководителя регионального управления ЗАГС) — 3,7 млн рублей. Причём годом ранее был значительно ниже — всего 1, 3 млн рублей. Сам Николай Шишкин за год заработал на миллион меньше, чем супруга, — 2,7 млн рублей (в 2016 — 2,6 млн). Николай Шишкин владеет земельным участком площадью 1,2 тыс. кв. м и квартира площадью 140,4 м, супруга — участком в 459 кв. м, дачей 143,1 кв. м и гаражом 24 кв.м. Причём машин у семьи Шишкиных, как и в предыдущие годы, в декларации нет. Зампрокурора области Василий Хромых заработал 2,27 млн рублей, а его супруга — всего 9 тыс. рублей: таких низких доходов больше ни у кого нет. Хотя в семье два автомобиля –Аudi Q5 у Василия Хромых и Subaru Forester у его жены. У супругов на двоих два земельных участка, дом и квартира. В 2016 году доходы семьи составили 2,2 млн и 816 тыс. рублей соответственно. Заместитель прокурора Воронежской области Юрий Немкин, который в 2017 году ушёл на повышение с должности прокурора города, увеличил свои доходы на 300 тыс. рублей — до 1,8 млн рублей. Его супруга заработала всего 92 тыс. рублей. В собственности семьи по 1/5 доле квартиры, каждая площадью 91,6 кв. м и автомобиль Mitsubishi ASX, оформленный на жену. Единственная женщина-прокурор Маргарита Рукасова (прокурор Советского района) заработала 1,5 млн рублей, её муж — 788 тыс. рублей. В собственности у семьи жилой дом, квартира и четыре земельных участка, а также автомобиль Toyota RAV4.
Екатерина Трещикова
Вести Воронеж: последние новости
Стала известна дата вероятного подорожания полисов ОСАГО В Пенсионном фонде объявили сколько лет самому старому человеку в России Дмитрий Рогозин может стать полпредом президента России в ЦФО
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH37038
Кобзон отказался открывать Крымский мост412
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»210
Прояснилось будущее Лаврова и Шойгу274
Россияне будут по-новому получать пенсию44
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
04:11
Дубцова спасает сына от недуга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение