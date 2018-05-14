От 9 тыс. до 3,9 млн рублей. Сколько заработали воронежские прокуроры и их жёны 

Сотрудники ведомства отчитались о доходах в 2017 году. Наибольший доход среди сотрудников прокуратуры в Воронежской области в 2017 году неожиданно оказался у прокурора Нижнедевицкого района Сергея Седых — он задекларировал 3,86 млн рублей. Его супруга заработала 192 тыс. рублей, сообщается на сайте ведомства. Немногим меньше, чем Седых, заработала супруга главного прокурора Воронежской области Любовь Шишкина (она является замруководителя регионального управления ЗАГС) — 3,7 млн рублей. Причём годом ранее был значительно ниже — всего 1, 3 млн рублей. Сам Николай Шишкин за год заработал на миллион меньше, чем супруга, — 2,7 млн рублей (в 2016 — 2,6 млн). Николай Шишкин владеет земельным участком площадью 1,2 тыс. кв. м и квартира площадью 140,4 м, супруга — участком в 459 кв. м, дачей 143,1 кв. м и гаражом 24 кв.м. Причём машин у семьи Шишкиных, как и в предыдущие годы, в декларации нет. Зампрокурора области Василий Хромых заработал 2,27 млн рублей, а его супруга — всего 9 тыс. рублей: таких низких доходов больше ни у кого нет. Хотя в семье два автомобиля –Аudi Q5 у Василия Хромых и Subaru Forester у его жены. У супругов на двоих два земельных участка, дом и квартира. В 2016 году доходы семьи составили 2,2 млн и 816 тыс. рублей соответственно. Заместитель прокурора Воронежской области Юрий Немкин, который в 2017 году ушёл на повышение с должности прокурора города, увеличил свои доходы на 300 тыс. рублей — до 1,8 млн рублей. Его супруга заработала всего 92 тыс. рублей. В собственности семьи по 1/5 доле квартиры, каждая площадью 91,6 кв. м и автомобиль Mitsubishi ASX, оформленный на жену. Единственная женщина-прокурор Маргарита Рукасова (прокурор Советского района) заработала 1,5 млн рублей, её муж — 788 тыс. рублей. В собственности у семьи жилой дом, квартира и четыре земельных участка, а также автомобиль Toyota RAV4.