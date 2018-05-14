Фрилансеры в России стали больше зарабатывать

Ко Дню фрилансера эксперты Avito изучили рынок труда и отметили, что в апреле 2018 года самыми востребованными в этой сфере стали вакансии для логистов, студентов и работников автобизнеса. Средний ежемесячный доход по стране составил 44 001 рубль, что на 5,5% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Самые высокие зарплаты отмечены в Москве , а самые низкие — в Барнауле

Лидеры спроса

По данным Avito, в апреле 2018 года на рынке труда среди работодателей высокий спрос [1] на фрилансеров был отмечен в сфере транспорта и логистики: 25,5% пришлось на эту категорию. На втором месте по востребованности оказались студенты и другие соискатели без опыта работы (17,4%). Например, грузчик ( г. Тюмень ), официант ( г. Санкт-Петербург ), менеджер по работе с клиентами (г. Москва). На третьем — персонал из автомобильного бизнеса (11,8%).

Среди соискателей в 2018 году наиболее востребованными также были вакансии в сфере транспорта и логистики — на них пришлось больше трети запросов (37,4%). На втором месте оказались вакансии, не требующие опыта работы (15,4%), на третьем — автобизнес (12,7%).

Самые востребованные вакансии (среди работодателей), доля от общего числа объявлений, вся Россия , апрель 2018

Самые востребованные вакансии (среди соискателей), доля от общего числа запросов контактов, вся Россия, апрель 2018

Средний доход работников на фрилансе в целом по России составил 44 001 рубль, что на 5,5% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Среди крупных городов самые высокие зарплаты были зафиксированы в Москве (средняя цена 57 632 рубля), Екатеринбурге (50 451 рубль) и Уфе (49 749 рублей). Самые низкие — в Барнауле (33 546 рублей), в Волгограде (36 028 рублей), в Тольятти (36 504 рубля).

Средние зарплаты по вакансиям со свободным графиком, Россия

Город

Средняя зарплата,

апрель 2018, руб.

Динамика за год апрель 2017/ апрель 2018, %

Москва

57 632 -1,02%

Екатеринбург

50 451 -11,38%

49 749 +8,4%

48 259 +6,2%

Санкт-Петербург

48 182 +1,4%

Тюмень

48 158 +18,7%

45 474 +12,0%

45 207 +13,2%

44 704 +10,2%

Ростов-на-Дону

44 330 -1,3%

44 015 -3,3%

43 153 +27,2%

Воронеж

41 575 +15,2%

40 626 +22,3%

40 043 -0,4%

38 366 +16,9%

38 364 -8,1%

36 879 +4,3%

Нижний Новгород

36 735 -5,4%

Тольятти

36 504 +4,6%

Волгоград

36 028 +5,4%

Барнаул

33 546 +9,6%

Согласно исследованию, выше всего оплачивается труд фрилансеров в сферах транспорта и логистики (69 533 рубля в месяц) и автобизнеса (59 012 рублей). Самая низкая заработная плата — у домашнего персонала (16 424 рубля).

Стоит отметить, что в категориях «Управление персоналом» и «Искусство и развлечения» средний доход значительно вырос по сравнению с прошлым годом — на 20,5% и 15,6%, составив 35 214 рублей и 23 733 рубля соответственно.

Средние зарплаты по видам вакансий со свободным графиком, Россия

Виды вакансий

Средняя зарплата, апрель 2018, руб.

Рост за год апрель 2017 — апрель 2018, %

Транспорт, логистика

69 533 +0,8%

Автомобильный бизнес

59 012 +2,6%

Продажи

43 820 -5,2%

Строительство

43 430 +4,3%

Медицина, фармацевтика

40 026 -1,1%

Консультирование

39 766 -4,3%

IT, интернет, телеком

38 182 Управление персоналом

35 214 +20,5%

Страхование

34 394 -17,4%

Юриспруденция

32 824 +6,4%

Производство, сырьё, с/х 31 774 +3,9%

ЖКХ, эксплуатация

31 626 +2,4%

Охрана, безопасность

28 755 +1,4%

Фитнес, салоны красоты

28 332 +13,5%

Административная работа

27 391 -4,4%

Туризм, рестораны

24 122 -2,1%

Искусство, развлечения

23 733 +15,6%

Маркетинг, реклама, PR 23 021 -2,8%

Без опыта, студенты

22 248 -5,6%

Бухгалтерия, финансы

21 624 Образование, наука

18 861 -14,4%

Домашний персонал

16 424 -9,7%

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