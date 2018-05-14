Ещё
Фрилансеры в России стали больше зарабатывать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фрилансеры в России стали больше зарабатывать 

HR-tv.ru 1 час назад
Фото: HR-tv.ru
Ко Дню фрилансера эксперты Avito изучили рынок труда и отметили, что в апреле 2018 года самыми востребованными в этой сфере стали вакансии для логистов, студентов и работников автобизнеса. Средний ежемесячный доход по стране составил 44 001 рубль, что на 5,5% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Самые высокие зарплаты отмечены в Москве, а самые низкие — в Барнауле.
Лидеры спроса
По данным Avito, в апреле 2018 года на рынке труда среди работодателей высокий спрос [1] на фрилансеров был отмечен в сфере транспорта и логистики: 25,5% пришлось на эту категорию. На втором месте по востребованности оказались студенты и другие соискатели без опыта работы (17,4%). Например, грузчик (г. Тюмень), официант (г. Санкт-Петербург), менеджер по работе с клиентами (г. Москва). На третьем — персонал из автомобильного бизнеса (11,8%).
Среди соискателей в 2018 году наиболее востребованными также были вакансии в сфере транспорта и логистики — на них пришлось больше трети запросов (37,4%). На втором месте оказались вакансии, не требующие опыта работы (15,4%), на третьем — автобизнес (12,7%).
Самые востребованные вакансии (среди работодателей), доля от общего числа объявлений, вся Россия, апрель 2018
Самые востребованные вакансии (среди соискателей), доля от общего числа запросов контактов, вся Россия, апрель 2018
Средний доход работников на фрилансе в целом по России составил 44 001 рубль, что на 5,5% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.
Среди крупных городов самые высокие зарплаты были зафиксированы в Москве (средняя цена 57 632 рубля), Екатеринбурге (50 451 рубль) и Уфе (49 749 рублей). Самые низкие — в Барнауле (33 546 рублей), в Волгограде (36 028 рублей), в Тольятти (36 504 рубля).
Средние зарплаты по вакансиям со свободным графиком, Россия
Город
Средняя зарплата,
апрель 2018, руб.
Динамика за год  апрель 2017/ апрель 2018, %
Москва
57 632  -1,02%
Екатеринбург
50 451  -11,38%
49 749  +8,4%
Казань
48 259  +6,2%
Санкт-Петербург
48 182  +1,4%
Тюмень
48 158  +18,7%
Новосибирск
45 474  +12,0%
Самара
45 207  +13,2%
Пермь
44 704  +10,2%
Ростов-на-Дону
44 330  -1,3%
Краснодар
44 015  -3,3%
Иркутск
43 909  Ульяновск
43 153  +27,2%
Воронеж
41 575  +15,2%
Саратов
40 626  +22,3%
Челябинск
40 043  -0,4%
38 366  +16,9%
Красноярск
38 364  -8,1%
Ижевск
36 879  +4,3%
Нижний Новгород
36 735  -5,4%
Тольятти
36 504  +4,6%
Волгоград
36 028  +5,4%
Барнаул
33 546  +9,6%
Согласно исследованию, выше всего оплачивается труд фрилансеров в сферах транспорта и логистики (69 533 рубля в месяц) и автобизнеса (59 012 рублей). Самая низкая заработная плата — у домашнего персонала (16 424 рубля).
Стоит отметить, что в категориях «Управление персоналом» и «Искусство и развлечения» средний доход значительно вырос по сравнению с прошлым годом — на 20,5% и 15,6%, составив 35 214 рублей и 23 733 рубля соответственно.
Средние зарплаты по видам вакансий со свободным графиком, Россия
Виды вакансий
Средняя зарплата, апрель 2018, руб.
Рост за год  апрель 2017 — апрель 2018, %
Транспорт, логистика
69 533  +0,8%
Автомобильный бизнес
59 012  +2,6%
Продажи
43 820  -5,2%
Строительство
43 430  +4,3%
Медицина, фармацевтика
40 026  -1,1%
Консультирование
39 766  -4,3%
IT, интернет, телеком
38 182  Управление персоналом
35 214  +20,5%
Страхование
34 394  -17,4%
Юриспруденция
32 824  +6,4%
Производство, сырьё, с/х  31 774  +3,9%
ЖКХ, эксплуатация
31 626  +2,4%
Охрана, безопасность
28 755  +1,4%
Фитнес, салоны красоты
28 332  +13,5%
Административная работа
27 391  -4,4%
Туризм, рестораны
24 122  -2,1%
Искусство, развлечения
23 733  +15,6%
Маркетинг, реклама, PR  23 021  -2,8%
Без опыта, студенты
22 248  -5,6%
Бухгалтерия, финансы
21 624  Образование, наука
18 861  -14,4%
Домашний персонал
16 424  -9,7%
Фото Pixabay
HR-tv.ru: последние новости
Домашнее задание для оценки кандидата: когда следует от него отказаться 8 рабочих правил финнов, которые стоит перенять Элитарный клуб как инструмент развития управленцев. Опыт Social Discovery Ventures
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилось будущее Лаврова и Шойгу197
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»108
Кобзон отказался открывать Крымский мост304
В школах начинают вводить пятую четверть60
Россияне будут по-новому получать пенсию17
Новости партнеров
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
04:11
Дубцова спасает сына от недуга
Шоу-бизнес
02:02
Злобная черепаха чуть не откусила палец сержанту
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение