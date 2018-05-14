Фрилансеры в России стали больше зарабатывать 

Ко Дню фрилансера эксперты Avito изучили рынок труда и отметили, что в апреле 2018 года самыми востребованными в этой сфере стали вакансии для логистов, студентов и работников автобизнеса. Средний ежемесячный доход по стране составил 44 001 рубль, что на 5,5% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Самые высокие зарплаты отмечены в Москве, а самые низкие — в Барнауле.
Лидеры спроса
По данным Avito, в апреле 2018 года на рынке труда среди работодателей высокий спрос [1] на фрилансеров был отмечен в сфере транспорта и логистики: 25,5% пришлось на эту категорию. На втором месте по востребованности оказались студенты и другие соискатели без опыта работы (17,4%). Например, грузчик (г. Тюмень), официант (г. Санкт-Петербург), менеджер по работе с клиентами (г. Москва). На третьем — персонал из автомобильного бизнеса (11,8%).
Среди соискателей в 2018 году наиболее востребованными также были вакансии в сфере транспорта и логистики — на них пришлось больше трети запросов (37,4%). На втором месте оказались вакансии, не требующие опыта работы (15,4%), на третьем — автобизнес (12,7%).
Самые востребованные вакансии (среди работодателей), доля от общего числа объявлений, вся Россия, апрель 2018
Самые востребованные вакансии (среди соискателей), доля от общего числа запросов контактов, вся Россия, апрель 2018
Средний доход работников на фрилансе в целом по России составил 44 001 рубль, что на 5,5% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.
Среди крупных городов самые высокие зарплаты были зафиксированы в Москве (средняя цена 57 632 рубля), Екатеринбурге (50 451 рубль) и Уфе (49 749 рублей). Самые низкие — в Барнауле (33 546 рублей), в Волгограде (36 028 рублей), в Тольятти (36 504 рубля).
Средние зарплаты по вакансиям со свободным графиком, Россия
Город
Средняя зарплата,
апрель 2018, руб.
Динамика за год апрель 2017/ апрель 2018, %
Москва
57 632 -1,02%
Екатеринбург
50 451 -11,38%
49 749 +8,4%
48 259 +6,2%
Санкт-Петербург
48 182 +1,4%
Тюмень
48 158 +18,7%
45 474 +12,0%
45 207 +13,2%
44 704 +10,2%
Ростов-на-Дону
44 330 -1,3%
44 015 -3,3%
43 909 Ульяновск
43 153 +27,2%
Воронеж
41 575 +15,2%
40 626 +22,3%
40 043 -0,4%
38 366 +16,9%
38 364 -8,1%
36 879 +4,3%
Нижний Новгород
36 735 -5,4%
Тольятти
36 504 +4,6%
Волгоград
36 028 +5,4%
Барнаул
33 546 +9,6%
Согласно исследованию, выше всего оплачивается труд фрилансеров в сферах транспорта и логистики (69 533 рубля в месяц) и автобизнеса (59 012 рублей). Самая низкая заработная плата — у домашнего персонала (16 424 рубля).
Стоит отметить, что в категориях «Управление персоналом» и «Искусство и развлечения» средний доход значительно вырос по сравнению с прошлым годом — на 20,5% и 15,6%, составив 35 214 рублей и 23 733 рубля соответственно.
Средние зарплаты по видам вакансий со свободным графиком, Россия
Виды вакансий
Средняя зарплата, апрель 2018, руб.
Рост за год апрель 2017 — апрель 2018, %
Транспорт, логистика
69 533 +0,8%
Автомобильный бизнес
59 012 +2,6%
Продажи
43 820 -5,2%
Строительство
43 430 +4,3%
Медицина, фармацевтика
40 026 -1,1%
Консультирование
39 766 -4,3%
IT, интернет, телеком
38 182 Управление персоналом
35 214 +20,5%
Страхование
34 394 -17,4%
Юриспруденция
32 824 +6,4%
Производство, сырьё, с/х 31 774 +3,9%
ЖКХ, эксплуатация
31 626 +2,4%
Охрана, безопасность
28 755 +1,4%
Фитнес, салоны красоты
28 332 +13,5%
Административная работа
27 391 -4,4%
Туризм, рестораны
24 122 -2,1%
Искусство, развлечения
23 733 +15,6%
Маркетинг, реклама, PR 23 021 -2,8%
Без опыта, студенты
22 248 -5,6%
Бухгалтерия, финансы
21 624 Образование, наука
18 861 -14,4%
Домашний персонал
16 424 -9,7%
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