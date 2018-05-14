Глава Удмуртии заработал в 2017 году 34 млн рублей

Доход указан с учетом суммы, полученной в результате продаж недвижимости. В 2016 году доход чиновника составил 4,62 млн руб.

В собственности Бречалова находится 1/2 доли в четырехкомнатной квартире площадью 149,5 квадратных метров, два автомобиля — Volkswagen Multivan и 7HC Multivan, а также четырехкомнатная квартира площадью 147,5 «квадратов».

Супруга Бречалова задекларировала доход в размере около 4,89 млн руб. В ее собственности — два земельных участка площадью 1600 и 593 «квадрата», жилой дом на 80 квадратных метров и 1/2 доли в четырехкомнатной квартире.