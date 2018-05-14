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На 26 коммунальных должников Алтуфьева подали в суд за месяц
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На 26 коммунальных должников Алтуфьева подали в суд за месяц 

Управа Алтуфьевского района 40 минут назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
За прошедший месяц в Алтуфьевском районе подали 26 исков в суд на злостных неплательщиков. Общая сумма их задолженности составила 754 857 рублей. Об этом корреспонденту газеты «Алтуфьево» сообщили в юридическом отделе районного «Жилищника».
— Девять договоров о реструктуризации долга за ЖКУ на общую сумму 65 835 рублей было заключено за месяц в Алтуфьевском районе. У граждан, заключивших такое соглашение, есть возможность погашать задолженность частями, постепенно. Это наиболее мирный путь решения проблемы, — отметили в «Жилищнике».
Напомним, чтобы оформить договор о реструктуризации, жителям района, имеющим задолженность, необходимо обратиться в юридический отдел «Жилищника» или своей управляющей компании. (то)
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