В Минтруде рассказали, когда ветераны получат дополнительные 10 тыс. рублей 

Пенсионный фонд России начнёт выплачивать участникам и инвалидами Великой Отечественной войны единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на этой неделе. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты Максим Топилин.
Постановление Правительства о единовременной выплате, принятое во исполнение указа президента России, вступило в силу 15 мая. По общему правилу перечисление средств осуществляется в мае — июне.
«На этой неделе Пенсионный фонд России начнет выплачивать по 10 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны», — цитирует чиновника пресс-служба Минтруда.
Отмечается, что специально обращаться в ПФР для получения единовременной выплаты не нужно, она осуществляется в беззаявительном порядке на основании данных фонда.
По закону, получить дополнительные средства смогут военнослужащие, входившие в состав действующей армии в период ВОВ; члены действовавших на оккупированных территориях партизанских отрядов и подпольных организаций; лица вольнонаёмного состава армии, флота и органов внутренних дел; сотрудники разведки и контрразведки; работники предприятий и военных объектов. Условием получения выплаты будет постоянное проживание ветерана на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии.