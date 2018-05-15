В Минтруде рассказали, когда ветераны получат дополнительные 10 тыс. рублей

Пенсионный фонд России начнёт выплачивать участникам и инвалидами Великой Отечественной войны единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на этой неделе. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты Максим Топилин.

Постановление Правительства о единовременной выплате, принятое во исполнение указа президента России, вступило в силу 15 мая. По общему правилу перечисление средств осуществляется в мае — июне.

«На этой неделе Пенсионный фонд России начнет выплачивать по 10 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны», — цитирует чиновника пресс-служба Минтруда

Отмечается, что специально обращаться в ПФР для получения единовременной выплаты не нужно, она осуществляется в беззаявительном порядке на основании данных фонда.