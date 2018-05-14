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Выплаты многодетным идут без задержек
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Выплаты многодетным идут без задержек 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
15 мая наша страна 24 раз отметит Международный день семьи. В преддверии большого праздника Любовь Кукушкина — директор регионального департамента соцзащиты населения —рассказала, как в области выполняются Указы Президента и о мерах поддержки многодетных семей.
«На территории области реализуются указы, касающиеся выплат многодетным семьям. Их на сегодняшний день более 20 видов. А в 2018 году на их обеспечение выделено свыше 2,3 миллиардов рублей. Все выплаты осуществляют в срок и в полном объёме», — отметила Любовь Кукушкина, директор департамента соцзащиты населения.
За последние годы в регионе численность семей с тремя и более детьми выросла с 6 тысяч до 11,5 тысяч. Соцвыплаты за третьего ребёнка уже получают 8 тысяч семей. Ежемесячное пособие составляет 8276 рублей.
С этого года активно реализуется программа по поддержке семей, где рождаются первенцы. Только с начала года во Владимирской области на свет появилось 3863 ребёнка, треть из них — первенцы. По прогнозам специалистов, семей, которые воспользуются этой выплатой, до конца года станет более 4 тысяч.
«Свыше 500 семей, проживающих в регионе и имеющих среднедушевой доход ниже полутора прожиточного минимума. На сегодняшний день эта сумма составляет 15 924 рубля на человека в семье. Соответственно, на первенца выплаты будут 9752 рубля ежемесячно. Эту сумму получают семьи помимо тех, которые уже есть по уходу за ребёнком», — добавила Любовь Кукушкина.
Кроме того, средствами областного материнского капитала в текущем году уже воспользовались 590 семей, сумма составила 34 миллиона рублей. По-прежнему, маткапитал семьи тратят на жилплощадь, на дошкольное образование либо на другие цели, предусмотренные в рамках закона. Все выплаты, отмечают чиновники идут в полном объёме и без задержек.
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