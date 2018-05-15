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Глава Челябинска стал самым высокооплачиваемым чиновником города
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Глава Челябинска стал самым высокооплачиваемым чиновником города 

АиФ 34 минуты назад
Фото: АиФ
Глава Челябинска Евгений Тефтелев оказался самым высокооплачиваемым чиновником городской администрации.
Это следует из отчета о доходах и имуществе чиновников мэрии за 2017 год. Из них следует, что в прошлом году градоначальник заработал 7 миллионов 158 тыс. 884 рубля. То есть в среднем Евгений Николаевич зарабатывал по 596,5 тысяч рублей в месяц. А еще год назад его доход составил 5 млн 486 тыс. рублей.
Кроме того, у Тефтелева имеется миниатюрный земельный участок площадью 20 кв. метров, две квартиры по 158,5 и 102,3 «квадрата» каждая, гараж, нежилое помещение и два люксовых полноразмерных внедорожника — Toyota Land Cruiser и Land Rover Range Rover. Супруга Тефтелева заработала за год 286 тыс. рублей.
В списке чиновников городской администрации, обязанных декларировать доходы свои и супругов — 131 должностей. Вторую строчку в этом списке заняла первый заместитель Тефтелева Наталья Котова. Она заработала 4 млн 144 тысячи рублей. Третью — другой первый зам Юрий Параничев с доходом в 4 млн 074 тысячи рублей.
А вот его супруга оказалась самой состоятельной в списке. За год она стала богаче на 8 млн 674 тысячи рублей. Кроме того у четы Параничевых на двоих три квартиры, два автомобиля BMW и два персональных машино-места.
Примерно по 2 миллиона в год заработали и все обычные заместители главы. А вот доходы чиновников рангом помельче составили от 350 тыс. до 600 тысяч рублей
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