Виктор Бондарь: Долги населения за коммуналку растут, несмотря на огромные суммы субсидий

«Экономическая политика правительства настолько неэффективна, что на протяжении последних лет постоянно возникают ситуации, когда в пожарном порядке правительство затыкает дыры в бюджете, кидая огромные суммы денег на проедание», — заявил Бондарь.

По его словам, в первую очередь это касается тарифной политики. Он сказал, что на следующий год запланировано выделение 71 млрд гривен на субсидии для населения. Но после поднятия тарифов на газ этих денег не хватит и нужны будут дополнительно еще 25 млрд В бюджете таких денег нет, поэтому правительство вновь будет брать кредиты, где только можно.

«Такая модель энергетической политики является неэффективной, потому что она не стимулирует население экономить ресурсы. Те деньги, более 200 млрд гривен, потраченных страной на субсидии за три последних года, можно было направить на энергосбережение и модернизацию оборудования и жилищного фонда. Вместо этого десятки миллионов гривен кидают на субсидии», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что, несмотря на политику субсидий, долги населения за коммунальные услуги все равно растут. Сегодня они достигли уже 40 млрд гривен, что является показателем того, что эта модель экономики не работает.