Apple будет выдавать кредиты

Что мы знаем о корпорации Apple ? IPhone, Mac, iPad, iTunes, Apple Watch…Теперь линейка «яблочных» продуктов пополнится и кредитными картами. В планах у мирового лидера IT-индустрии — в партнерстве с банком Goldman Sachs наладить выпуск линейки карт. Как смогут две крупнейшие организации благополучно запустить данный проект?

Продукт выйдет под брендом Apple Pay, который уже известен держателям продукции Apple. Apple Pay — это система мобильных платежей, которая была представлена еще в 2014 году. С помощью программ Apple Pay пользователи современных моделей iPhone, а также Apple Watch могут оплачивать покупки по бесконтактной технологии NFС — просто прикладывая свой гаджет к терминалу оплаты. В компании решили не оригинальничать и сохранить это название для карты.

По мнению экспертов, союз Goldman Sachs и Apple пойдёт на пользу им обоим. Обе компании сейчас испытывают определённые трудности, которые хотят решить с помощью нового совместного продукта. Не так давно Apple была в центре внимания по поводу скандала из-за замедления продаж iPhone. Как позже выяснилось, проблема была связана с аккумуляторами. Компания предложила владельцам смартфонов на льготных условиях заменить аккумуляторы, что, естественно, не могло не отразиться на снижении продаж смартфонов. Поскольку многие решили, что проще реанимировать старые модели, чем покупать новый телефон. После замены батарейки смартфоны начали работать заметно быстрее. А вот последняя отчетность Goldman Sachs говорит о сокращении объемов торговли ценными бумагами. Из-за того, что у Goldman Sachs выручка от торговых операций снизилась на 34%, компания стала задумываться о развитии иных направлений деятельности, что позволит ещё более эффективно диверсифицировать риски. Взаимовыгодное сотрудничество, необходимое для развития бизнеса.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Jaap Arriens

В настоящее время у Apple уже имеется партнерское соглашение с другим банком — Barclays. Через IT-гиганта можно подать заявку на карту Barclaycard Visa. Держатели карты получают определённые баллы. Их можно обменять на подарочные карты App Store и iTunes.

Таким образом, Goldman Sachs, скорее всего, заменит Barclays в качестве бизнес-партнера Apple. Однако ожидается, что новая карта Apple Pay появится не раньше начала 2019 года.

По всей видимости, желание двух крупных компаний выйти на рынок кредитования и попытаться занять на нём свою устойчивую нишу, говорит не о проблемах, а о силе и возможностях раскрученных и всем знакомых брендов. Совместный проект, начавшийся с идеи кредитной карты может в будущем иметь продолжение в виде более широкого спектра финансовых услуг или использования личной идентификации владельца смартфона для сторонних сервисов.

России же подобные карты уже пытались выпустить. Например, можно вспомнить проект «МегаФона» . Сотовый оператор ещё в 2016 заявил о выходе на рынок банковских карт. Однако его совместный проект с Mastercard и банком «Раунд» не стал слишком популярным. А «пионер» в деле продвижения «пластика» — компания «МТС» — вообще хотела отказаться от подобных карт. Вместо них оператор планировал сконцентрировался на приложении «МТС Деньги», позволяющем оплачивать товары смартфоном. МТС начал выпускать брендированные карты ещё в 2012 году, когда заработал МТС-Банк

Отметим, что, скорее всего, принципиально новой карта от Apple не станет, и новых услуг и сервисов компании так и не предложат. Однако пока вопрос о том, сможет ли этот союз радикально изменить долю на рынке, потеснив конкурентов, остаётся открытым.

Да, такой продукт займет свою нишу на рынке. Но здесь больше выигрывает банк, за счет использования бренда Apple. Именно за это компания Apple и получает уже свою прибыль с каждой операции по пополнению кошелька Apple через банк Barclays. Скорее всего, в эту кредитную карту войдут всевозможные различные привилегии или скидки для владельцев «яблочной продукции». В России такой банковский продукт, как и продукция компании Apple, тоже будет иметь свою пользовательскую аудиторию, но только в том случае, если карта будет нести в себе различные акции и скидки для владельцев техники Apple. Поиск новых бизнес-моделей говорит об обостряющейся с каждым годом конкуренции между производителями техники. Компания Apple стала сдавать позиции на рынке техники и чтобы выдерживать конкуренцию, ищет новые бизнес-модели.

Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра»:

Чтобы как-то нивелировать убытки от спада продаж iPhone, компания решила связать свою судьбу с Goldman Sachs. Дело в том, что Goldman Sachs практикует потребительское кредитование и в рамках партнерства с Apple будет предлагать займы на приобретение новых смартфонов. Данная стратегия увеличит число продаж смартфонов, так как подобная практика кредитования не раз доказывала свою эффективность в продажах. Учитывая, что Apple получает 0,15% от каждой транзакции, совершаемой через цифровой кошелек в iPhone, то после выпуска кредитной карты Apple Pay совместно с Goldman Sachs увеличит показатель в два раза больше. Но главная привлекательность данной карты в том, что процентная ставка будет варьироваться в пределах 10–12%, по сравнению с обычной кредитной картой, где процент в среднем составляет 20%. Дешевизна такой ссуды станет серьезным аргументом для покупателей смартфонов. Я также хочу отменить, что Goldman Sachs ещё больше упростит процедуру кредитования тем, что клиенты прямо на кассах смогут оформить заём на покупку продукции Apple. Этот вид кредитования также известен как point of sale.

Павел Щипанов, руководитель группы анализа и исследований ICBF:

Строго говоря, карта эта совсем новой не является, карту начнут выпускать под брендом Apple Pay в начале следующего года. Таким образом Apple просто сменит партнера по выпуску карт — банк Barclays, сотрудничество с которым происходило на основе вознаграждений. Помимо этого, Goldman начнет предлагать клиентам Apple, покупающим iPhone и кредиты в магазине, и возможно какой-нибудь скидочный сервис. Смена банка происходит, скорее всего, по банальной причине — Goldman Sachs предложил более выгодные условия. Сейчас, когда потребитель оплачивает покупку при помощи кошелька на iPhone, Apple получает 0,15% с транзакции. С новым партнёром скорее всего речь может идти об удвоении суммы или даже больше. Дела у обоих партнёров идут не блестяще — у Applе падают объёмы продаж, а акции Goldman Sachs на нью-йоркской бирже выросли всего на 8,25% за год, по сравнению с 30–40% у конкурентов из первой десятки. Так что сотрудничество может оказаться взаимовыгодным. На российском рынке уже есть подобные проекты, например, выпуски карт сотовыми операторами. Но в России всё непросто, карта сотового оператора МТС представляет льготы по оплате карты, скидку по абонентской плате, вплоть до 100% и другие послабления и льготы, но при условии, что на карте неснижаемый остаток 500 тыс. рублей. В остальных случаях всё, как всегда. Да и вряд ли в сегодняшних условиях Goldman Sachs пойдёт на существенное расширение бизнеса в России.

Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик TeleTrade: