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Медведев одобрил концепцию по развитию туризма до 2025 года
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Медведев одобрил концепцию по развитию туризма до 2025 года 

Газета.Ru 1 час назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что он подписал концепцию федеральной целевой программы по развитию туризма на период до 2025 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Хочу упомянуть концепцию федеральной целевой программы до 2025 года. Она достаточно долго обсуждалась, там были разные вопросы, разногласия, мы с коллегами по правительству эту тему неоднократно обсуждали. Документ теперь подписан. В рамках программы будем развивать внутренний и въездной туризм", — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что интерес к поездкам по России увеличивается как у россиян, так и у зарубежных граждан, а развитие индустрии туризма приносит существенный доход в бюджеты всех уровней.
Ранее в Ростуризме рассказали, куда россияне съездили на майские праздники.
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