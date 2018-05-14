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Доходность инвестирования ВЭБом пенсионных накоплений в I квартале — 7,9% годовых
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Доходность инвестирования ВЭБом пенсионных накоплений в I квартале — 7,9% годовых 

Прайм 23 минуты назад
Фото: Прайм
Доходность инвестирования Внешэкономбанком средств пенсионных накоплений за первый квартал 2018 года составила 7,9% годовых по расширенному инвестиционному портфелю, сообщила госкорпорация.
ВЭБ управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых «молчунов»). По умолчанию он инвестирует эти средства по расширенному инвестиционному портфелю. Вместе с тем гражданин может подать заявление в ПФР о выборе портфеля государственных ценных бумаг.
По состоянию на 31 марта доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 12 месяцев по расширенному инвестпортфелю составила 8,37% годовых, за предшествующие три года — 10,48% годовых, сообщил ВЭБ.
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