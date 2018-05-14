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Доходность инвестирования накоплений «молчунов» ВЭБом за январь—март составила 7,9%
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Доходность инвестирования накоплений «молчунов» ВЭБом за январь—март составила 7,9% 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Прайм
Доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений граждан РФ по расширенному инвестиционному портфелю, находящемуся под управлением ВЭБа, по итогам I квартала 2018 года составила 7,9% годовых. Об этом сообщается в материалах госкорпорации.
В расширенный портфель входят средства «молчунов» (граждан, не определившихся со способом формирования накопительной пенсии).
На 31 марта 2018 года доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений за последние 12 месяцев составила 8,37% годовых, за прошедшие три года — 10,48% годовых.
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