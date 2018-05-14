Доходность инвестирования накоплений «молчунов» ВЭБом за январь—март составила 7,9%

Доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений граждан РФ по расширенному инвестиционному портфелю, находящемуся под управлением ВЭБа , по итогам I квартала 2018 года составила 7,9% годовых. Об этом сообщается в материалах госкорпорации.

В расширенный портфель входят средства «молчунов» (граждан, не определившихся со способом формирования накопительной пенсии).

На 31 марта 2018 года доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений за последние 12 месяцев составила 8,37% годовых, за прошедшие три года — 10,48% годовых.