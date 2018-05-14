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Кредиторская задолженность Островской межрайонной больницы составляет более 60 млн рублей
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Кредиторская задолженность Островской межрайонной больницы составляет более 60 млн рублей 

Псковская губерния 31 минуту назад
Кредиторская задолженность Островской межрайонной больницы составляет более 61 млн 160 тысяч рублей, просроченная кредиторская задолженность — более 45 млн 926 тысяч рублей. Об этом говорится в карточке о финансово-хозяйственной деятельности больницы, на которую обратил внимание фельдшер Иван Васильев. При этом дебиторская задолженность перед больницей составляет только около 2 млн 184 тысяч рублей. Отметим, на вопрос о том, как больница будет выживать в такой финансовой ситуации, должен ответить председатель Госкомитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.
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