Кредиторская задолженность Островской межрайонной больницы составляет более 60 млн рублей 

Кредиторская задолженность Островской межрайонной больницы составляет более 61 млн 160 тысяч рублей, просроченная кредиторская задолженность — более 45 млн 926 тысяч рублей. Об этом говорится в карточке о финансово-хозяйственной деятельности больницы, на которую обратил внимание фельдшер Иван Васильев. При этом дебиторская задолженность перед больницей составляет только около 2 млн 184 тысяч рублей. Отметим, на вопрос о том, как больница будет выживать в такой финансовой ситуации, должен ответить председатель Госкомитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.