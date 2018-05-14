Ещё
Работу Пенсионного фонда назвали «хорошей» и «отличной» 97% россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Песков: дедлайн Медведева приближается
Песков: дедлайн Медведева приближается

Работу Пенсионного фонда назвали «хорошей» и «отличной» 97% россиян 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Большинство россиян удовлетворены работой Пенсионного фонда в текущем году, сообщили в фонде со ссылкой на данные системы мониторинга «Ваш контроль».
"По данным независимой системы мониторинга «Ваш контроль», уровень удовлетворенности государственными услугами Пенсионного фонда составляет 97% — именно столько оценок «хорошо» и «отлично» было выставлено гражданами по результатам получения услуг ПФР во всех регионах страны за первый квартал 2018 года", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что средняя оценка, полученная фондом, повысилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,84 балла из 5.
РИА Новости: последние новости
Россиян предупредили о новом виде мошенничества В России предложили сократить расходы на пенсии‍ Минфин объяснил сокращение расходов бюджета на пенсии
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Казалось, Путин искренне зол на меня»119
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ292
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева336
Украина наказала Сурганову10
Кудрин согласился на важный пост173
Видео
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:16
Победительница Евровидения упала с лестницы
Шоу-бизнес
00:24
«Казалось, Путин искренне зол на меня»
Политика Статьи
01:17
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ
Украина В мире
03:55
Кудрин согласился на важный пост
Политика Экономика
00:04
Смартфон взорвался под руками мастера
Происшествия Общество
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
01:00
Россию предупредили об изоляции
В мире
01:36
Разгоряченных москвичей остудит гроза
Погода Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение