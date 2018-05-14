Работу Пенсионного фонда назвали «хорошей» и «отличной» 97% россиян

"По данным независимой системы мониторинга «Ваш контроль», уровень удовлетворенности государственными услугами Пенсионного фонда составляет 97% — именно столько оценок «хорошо» и «отлично» было выставлено гражданами по результатам получения услуг ПФР во всех регионах страны за первый квартал 2018 года", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что средняя оценка, полученная фондом, повысилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,84 балла из 5.