В Думу внесен законопроект о сокращении зарплаты депутатов

На данный момент рядовой депутат получает в месяц около 350 тыс. рублей. Авторы законопроекта предложили закрепить за членами Совета Федерации и депутатами Госдумы зарплату в размере средней заработной платы по России , составившей в 2016 году порядка 35 тыс. рублей, передает «Интерфакс»

По мнению законодателей, зависимость зарплат от средней зарплаты по экономике будет стимулировать заинтересованность депутатов и сенаторов развивать экономику и повышать средний заработок россиян с тем, чтобы и самим получать более высокий доход.