Газпромбанк даст кредит на апартаменты в Royal Park

Газпромбанк аккредитовал элитный комплекс Royal Park, который от ГК «Кортрос» строит на Петровском острове.

Минимальная процентная ставка по кредиту — 8,7% годовых. Первоначальный взнос — не менее 10% от стоимости апартаментов. Сумма кредита — от 4 млн до 60 млн рублей. Максимальный срок кредитования — 30 лет.

Газпромбанк стал седьмым банком, аккредитовавшим Royal Park.

Проект состоит из восьми зданий. Всего в них 298 апартаментов площадью от 42 до 450 кв. м, а также торговые и офисные помещения. Срок сдачи — II квартал 2018 года.