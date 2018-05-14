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Газпромбанк даст кредит на апартаменты в Royal Park
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Газпромбанк даст кредит на апартаменты в Royal Park 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Газпромбанк аккредитовал элитный комплекс Royal Park, который от ГК «Кортрос» строит на Петровском острове.
Минимальная процентная ставка по кредиту — 8,7% годовых. Первоначальный взнос — не менее 10% от стоимости апартаментов. Сумма кредита — от 4 млн до 60 млн рублей. Максимальный срок кредитования — 30 лет.
Газпромбанк стал седьмым банком, аккредитовавшим Royal Park.
Проект состоит из восьми зданий. Всего в них 298 апартаментов площадью от 42 до 450 кв. м, а также торговые и офисные помещения. Срок сдачи — II квартал 2018 года.
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