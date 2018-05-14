Микрокредиты и макропроблемы. Как люди тонут в долгах из-за быстрых займов

По оценке экспертов, в Санкт-Петербурге около 50-55% горожан имеют несколько кредитов. В среднем каждый третий заём выдают именно микрофинансовые организации (МФО). На фоне этого множится «армия» банкротов как среди обычных граждан, так и индивидуальных предпринимателей. С начала года таких в Петербурге стало в 2 раза больше. Всего же число потенциальных банкротов в городе может достигать 32 тысяч человек и 12 тысяч — в Ленобласти . Ситуация характерна и для других регионов России

Берут одни, выплачивают другие

Факт, что люди не справляются с долговой нагрузкой, не останавливает некоторые кредитные организации. Например, петербурженка Владислава Рыжкова устала просить, чтобы МФО не давали кредит её дочери. «Она нигде не работает, собственности у неё нет, но ей на днях выдали уже седьмой кредит, — сокрушается 53-летняя женщина. — Я умоляла эти организации не давать ей денег — бесполезно. Мне всё время звонят, требуют всё выплатить. Я отдаю ежемесячно 25 тысяч рублей на погашение её процентов, на жизнь от зарплаты остаётся около 7 тысяч. Наверное, в этих конторах и рассчитывают на то, что выплачивать долги будут родные».

Другая жительница Северной столицы решила вопрос кардинально — в паспорте сына-наркомана написала — «кредиты не давать!», устав от его бесконечных займов. «Это настоящая ловушка. В своё время мне выдали 50 тысяч рублей. А за два с половиной месяца я выплатила 121 тысячу. По закону ставка не должна превышать 300% годовых. А тут получается 710%! — возмущается Елена Суркова . — Я, конечно, сама виновата, не стоило брать. Но ведь и эти организации пользуются тем, что у людей нужда, безвыходная ситуация, не у всех есть возможность занимать по друзьям».

Мозг отключается

Сергей Сализин занял 35 тысяч. Исправно платил взносы, а через полгода, когда рассчитывал закрыть заём, узнал, что задолженность выросла. Оказалось, не увидел пункт, что рассчитаться надо за три месяца. Ему начислили дикие пени. Взяв 35 тысяч, отдал 90.

Многие МФО дают кредиты онлайн — можно их взять на любого человека, если знать его паспортные данные или телефон. На петербурженку Анастасию М. кто-то взял кредит в Екатеринбурге . «Мне звонили и требовали погасить долг в 28 тысяч рублей и пени в 11 тысяч, — рассказывает Анастасия. — Кто-то онлайн получил деньги, а вбил мои паспортные данные. Только благодаря тому, что злоумышленник попался на другом преступлении, подтвердилась моя невиновность. Оказалось, что он получил данные клиентов обычного банка и на них брал микрозаймы».

На условиях анонимности сотрудник одной из микрокредитных компаний рассказал, что когда людям нужны деньги, они вообще ничего не понимают: «Слышат, что им сейчас дадут деньги, — и всё, мозг отключается, — говорит клерк. — Они не в состоянии понять, что 2% в день через три месяца превращаются в 180%. Хотя клиенты бывают разные. Одни не умеют жить по средствам, другие не могут дотянуть до зарплаты из-за незапланированных трат — заболели, понадобилось что-то из одежды, срочный ремонт и т. п. Кому-то банки не дают деньги из-за плохой кредитной истории. Есть и старички с маленькой пенсией».

Аналитики и эксперты говорят о том, что возникает новый опасный тренд, когда несколько поколений в семье живут, набирая быстрые займы и отдавая всю зарплату на их погашение. Пускать эту ситуацию на самотёк крайне опасно.

Экстремальный возврат

«Чем доступнее кредиты, тем больше люди их берут. Однако при экономической нестабильности, падении доходов, увольнении должники оказываются в кредитной ловушке. Есть данные, что сегодня около 10% горожан, чтобы расплатиться по долгам, отдают 55-60% своего дохода ежемесячно. Это критичные показатели, — объясняет финансовый аналитик Виктор Саига. — Кроме того, у людей очень низкая финансовая грамотность. По данным НАФИ, 50% не понимают параметры финансовых продуктов и услуг, а 33% — объяснений консультантов. Только 41% готовы искать и находить необходимую информацию. При этом организации полагают, что у них всё ясно и доступно. Не удивительно, что петербуржцы не видят все финансовые риски и переоценивают свои силы».

По данным национального бюро кредитных историй, платёжная дисциплина в регионе на среднем уровне. Сегодня около 500 тыс. кредитов имеют просрочку платежа 30 и более дней. Сумма просроченного долга по ним составляет 66,74 млрд рублей.

Нередко ситуация с просрочкой приобретает криминальный характер, когда долги начинают «выбивать». Так, в прошлом году сотрудник МФО терроризировал сразу нескольких горожан. Одной семье он угрожал расправой и ломал их имущество, хотя денег задолжала подруга сестры пострадавших. Другой петербурженке слал фотографии её внучки с похоронным венком. Следком возбудил уголовное дело по статье «вымогательство» и остановил мужчину. В Управлении ФССП России даже создали спецотдел, который занимается коллекторами.