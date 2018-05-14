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Доход Глеба Никитина за 2017 год составил более 15 млн рублей
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Доход Глеба Никитина за 2017 год составил более 15 млн рублей 

АиФ Нижний Новгород 54 минуты назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Доход врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за 2017 год составил около 15 млн 737 тысяч рублей, соответствующие сведения опубликованы на сайте правительства региона.
Сообщается, что в эту сумму входит доход, полученный по предыдущему месту работы и из иных источников. Глебу Никитину принадлежит жилой дом площадью 171,9 кв. м., земельный участок площадью 1500 кв. м. и квартира площадью 143,7 кв. м. Вся недвижимость находится в России. Также в собственности у главы региона мотоцикл «Ява 350-638» и автомобили «ВАЗ-21011» и «УАЗ Патриот».
В перечень недвижимости, находящейся в пользовании у Глеба Никитина, входят квартира площадью 56,7 кв. м. и дача площадью 801,7 кв. м. (расположены в России).
Супруга врио губернатора задекларировала доход за прошлый год в размере 38 млн 763 тысяч рублей. Ей принадлежат две квартиры (площадью 143,8 и 38 кв. м.), два машиноместа (площадью 18,3 и 11,7 кв. м.), а также автомобиль BMW X3. В перечень недвижимости, находящейся в пользовании у супруги главы региона, входят квартира площадью 56,7 кв. м. и дача площадью 801,7 кв. м. Вся недвижимость находится в России.
Напомним, что Глеб Никитин в сентябре 2017 года сменил Валерия Шанцева на посту главы региона. Доход прежнего губернатора за 2016 год по основному месту работы составлял 3,8 млн рублей.
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