Доход Глеба Никитина за 2017 год составил более 15 млн рублей 

Доход врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за 2017 год составил около 15 млн 737 тысяч рублей, соответствующие сведения опубликованы на сайте правительства региона.
Сообщается, что в эту сумму входит доход, полученный по предыдущему месту работы и из иных источников. Глебу Никитину принадлежит жилой дом площадью 171,9 кв. м., земельный участок площадью 1500 кв. м. и квартира площадью 143,7 кв. м. Вся недвижимость находится в России. Также в собственности у главы региона мотоцикл «Ява 350-638» и автомобили «ВАЗ-21011» и «УАЗ Патриот».
В перечень недвижимости, находящейся в пользовании у Глеба Никитина, входят квартира площадью 56,7 кв. м. и дача площадью 801,7 кв. м. (расположены в России).
Супруга врио губернатора задекларировала доход за прошлый год в размере 38 млн 763 тысяч рублей. Ей принадлежат две квартиры (площадью 143,8 и 38 кв. м.), два машиноместа (площадью 18,3 и 11,7 кв. м.), а также автомобиль BMW X3. В перечень недвижимости, находящейся в пользовании у супруги главы региона, входят квартира площадью 56,7 кв. м. и дача площадью 801,7 кв. м. Вся недвижимость находится в России.
Напомним, что Глеб Никитин в сентябре 2017 года сменил Валерия Шанцева на посту главы региона. Доход прежнего губернатора за 2016 год по основному месту работы составлял 3,8 млн рублей.