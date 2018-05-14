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Россияне выбрали любимую телепередачу
News.ru
1 час назад
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Большинство россиян признали «Вести недели» с Дмитрием Кисилёвым самой лучшей аналитической программой на телевидении.
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