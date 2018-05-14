Хамитов: 12,3% жителей республики имеют доход ниже прожиточного минимума

Уфе 14 мая Рустэм Хамитов провёл совещание по реализации указа президента России от 7 мая 2018 года. Документ определяет национальные цели и стратегические задачи развития страны на период до 2024 года, сообщает пресс-служба главы Башкирии

Одной из тем обсуждения стала социальная тема, в частности, решение проблемы бедности в регионе.

«Несмотря на принимаемые меры, исполнение майских указов 2012 года в части роста оплаты труда работников бюджетной сферы, задача повышения реальных доходов населения сохраняет свою важность. Президент поставил задачу за шесть лет вдвое снизить уровень бедности в стране», — сказал глава республики.

По словам Рустэма Хамитова, полмиллиона человек в регионе имеют доходы ниже прожиточного минимума. Это 12,3% от численности населения Башкирии. Каждый восьмой житель республики сегодня имеет доход ниже прожиточного минимума.

«Низкие зарплаты и доходы, особенно в сельской местности — это серьёзный фактор, ограничивающий рост экономики и качества жизни. В Стратегии-2030 к 2024 году запланировано снизить уровень бедности в республике с нынешних 12,3 до 11,8 процента, а к 2030 году — до 11,2 процента. Это, конечно, сложно назвать амбициозными целями. А в рамках реализации Указа Президента нужно к 2024 году довести этот показатель до шести-семи процентов. То есть в два раза снизить уровень бедности», — сообщил глава региона.

По словам Хамитова, у властей есть понимание, по каким направлениям нужно работать, что нужно «кардинально менять» ситуацию в сельском хозяйстве, потому что там очень низкие доходы.

«Собственно говоря, нам придётся очень серьёзно поработать в этом направлении», — подытожил глава Башкирии.

Также одной из ключевых задач Рустэм Хамитов назвал увеличение валового регионального продукта — ВВП.

«Глава государства поставил цель — нарастить к 2024 году среднедушевой показатель ВРП в полтора раза. Значит, для нашей республики он должен достичь 540 тысяч рублей на душу населения», — заключил глава региона.