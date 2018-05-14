Спрос на авиабилеты в центрах продаж «Ростелекома» вырос на 64%

За первые четыре месяца 2018 года рост продаж авиабилетов в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» вырос на 64% по сравнению с 2017 годом. При этом рост оборота программы составил 49%, следует из совместной аналитики компании «Ростелеком — Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») и интернет-сервиса для путешественников Biletix, технического партнера проекта.

Тюмень, Санкт-Петербург, Симферополь и Средний чек приобретенных билетов составил 11 789 рублей. Самыми популярными направлениями перелетов среди клиентов «Ростелекома» стали Краснодар Ереван . В период прошедших майских праздников клиенты «Ростелекома» чаще всего летали в Симферополь, Санкт-Петербург, Калининград , Тюмень и Ростов-на-Дону.

В рамках проекта 65% билетов продано по внутренним направлениям, 35% — по зарубежным.

Продажа авиабилетов в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома» стартовала в августе 2017 года с помощью технологий, предоставленных Biletix. В ближайших планах партнеров — запуск продаж железнодорожных билетов.

«Внушающий рост финансовых и операционных показателей программы свидетельствует о востребованности услуги по продаже авиабилетов в офисах «Ростелекома», — отметила Екатерина Петропавловская , коммерческий директор ООО «Ростелеком — Розничные системы». — Мы рады, что благодаря партнерской программе мы смогли расширить ассортимент услуг для наших клиентов».