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Торгово-промышленная палата: бизнес не хочет общаться с банками
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Торгово-промышленная палата: бизнес не хочет общаться с банками 

Банки.ру 1 час назад
Бизнес устал от постоянного общения с банками и от бумажной волокиты. Об этом рассказала вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова в ходе выступления на открытой дискуссии Ассоциации российских банков «Блокировка счетов юридических лиц — возможно ли формализовать критерии и не забыть про презумпцию невиновности?».
«Банки только и занимаются тем, что заставляют бизнес с собой общаться. Несите документы, подтверждайте договоры. Сканы они не берут, только оригиналы. Вот бизнес не хочет общаться с банком. Бизнес хочет отправить платеж, увидеть его в течение часа исполненным и дальше работать и заниматься бизнесом. У нас нет уже такого количества людей, чтобы носить бумажки», — отметила представитель ТПП РФ.
«Наша с вами задача — выработать историю, когда бизнес не общается с банком и банк зарабатывает свои деньги, а бизнес зарабатывает свои. Это идеальная схема. Регуляторы наслаждаются тем, что все работает четко», — подытожила она.
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