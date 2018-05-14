Торгово-промышленная палата: бизнес не хочет общаться с банками

Бизнес устал от постоянного общения с банками и от бумажной волокиты. Об этом рассказала вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова в ходе выступления на открытой дискуссии Ассоциации российских банков «Блокировка счетов юридических лиц — возможно ли формализовать критерии и не забыть про презумпцию невиновности?».

«Банки только и занимаются тем, что заставляют бизнес с собой общаться. Несите документы, подтверждайте договоры. Сканы они не берут, только оригиналы. Вот бизнес не хочет общаться с банком. Бизнес хочет отправить платеж, увидеть его в течение часа исполненным и дальше работать и заниматься бизнесом. У нас нет уже такого количества людей, чтобы носить бумажки», — отметила представитель ТПП РФ.

«Наша с вами задача — выработать историю, когда бизнес не общается с банком и банк зарабатывает свои деньги, а бизнес зарабатывает свои. Это идеальная схема. Регуляторы наслаждаются тем, что все работает четко», — подытожила она.