Жены и дети нижегородских министров заработали в 2017 году больше них самих

И. о. вице-губернатора, первый заместитель председателя правительства Евгений Люлин заработал за год 4,6 млн рублей. В его собственности 37 земельных участков и 2 жилых дома. Автопарк зама руководителя региона состоит из автомобиля Volkswagen Touareg, мотолодки «Казанка М» и гидроцикла Yamaha SuperJet. Плюс Евгений Люлин пользуется земельным участком, домом, двумя квартирами и двумя недостроенными домами.

Доход супруги Евгения Борисовича составил почти 6 млн рублей, из них 816,7 — заработок и 5 млн от продажи имущества. Она имеет земельный участок, дом и квартиру. Ездит на Mercedes-Benz GLK.

Далее идут и. о. заместителя губернатора, замы председателя правительства — двое из них неженаты.

Антон Аверин заработал за год 4,1 млн рублей. Владеет квартирой и нежилым помещением. В гараже чиновника стоят: Мотовездеход Yamaha YFM660FWA, снегоход LYNX YETI4-TEC, гидроциклы Rotax и Polaris, прицеп Shorelandr.

Дмитрий Сватковский выглядит еще скромнее: доход 3,5 млн рублей. Две квартиры в собственности, квартира и дача в пользовании.

Заработок Александра Байера составил 3,1 млн рублей. У него 2 земельных участка, 2 жилых дома и квартира в Черногории . Ездит чиновник на автомобиле Mercedes-Benz GL350 CDI 4 MATIC.

Супруга заработала 95,4 тысячи рублей. У нее тоже есть квартира в Черногории. Транпоротное средство жены зама губернатора — Land Rover Range Rover EVOQUE.

Полномочный представитель губернатора в Законодательном собрании Денис Бакиев заработал 2,7 млн рублей и 670 тысяч получил от продажи имущества. Кстати, 1,7 млн рублей от продажи имущества выгадал его несовершеннолетний ребенок. В собственности Бакиева 2 земельных участка и жилой дом, в пользовании — квартира. В гараже стоит только снегоболотоход CAN-AM Commander LTD 1000.

Министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Власов заработал за год 1,9 млн рублей. Супруга дохода не имеет. Семья совместно владеет двумя квартирами и одной пользуется, личного транспорта нет.

Министр социальной политики Андрей Гнеушев задекларировал доход в 3,2 млн рублей. Из недвижимости имеет земельный участок и дом. Доход супруги несколько выше — 3,9 млн В отличие от мужа, у нее есть автомобиль Mercedes-Benz GL. Семья пользуется квартирой, собственником которой не является.

Министр экологии и природных ресурсов Арсений Дряхлов заработал 2,8 млн рублей. Недвижимости не имеет, а передвигается на автомобиле Toyota Land Cruiser 200.

У супруги доход примерно в 15 раз меньше — 181,6 тысяч рублей, зато у нее есть квартира и доли еще в двух. Семья пользуется земельным участком.

Доход министра внутренней региональной и муниципальной политики Романа Любарского составил 4,6 млн рублей. У него есть участок, дом, треть квартиры и роскошный автопарк: легковые автомобили Mitsubishi Pajero 3.0 LWB, InfinityQX 56 и снегоболотоход Bombardier ATV Outlander 4x4. Супруга заработала 3,1 млн Семья пользуется земельным участком и домом.

И.о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Алексей Морозов показал доход 3,7 млн рублей. Он владеет двумя земельными участками и домом полностью, ееще одним участком и квартирой частично. Доход супруги составил 1,8 млн рублей на основном месте работы и 1,2 млн рублей от продажи имущества. У жены чиновника есть участок с домом и автомобиль Lexus GX 460.

Министр экономического развития и инвестиций Игорь Норенков 5,4 млн рублей заработал и 420 тысяч выручил от продажи имущества. У него есть участок и дом, а также кватира пополам с супругой и доля в нежилом помещении. Ездит чиновник на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado. Жена заработала 573 тысячи рублей.

Министр спорта Сергей Панов заработал 2,8 млн рублей. Недвижимости не имеет — пользуется коттеджем жены и ребенка. Также в его пользовании находятся земельный участок и квартира. В гараже чиновника два автомобиля — Hyundai Elantra и Toyota Land Cruiser 200. Жена министра заработала за год 12,9 тысяч рублей. Владеет коттеджем пополам с ребенком и автомобилем Audi А6.

Министр финансов Ольга Сулима задекларировала доход в 4,9 млн рублей. В ее собственности квартира и два машиноместа. Супруг заработал 625,6 тысяч рублей. У него есть участок земли с садовым домиком и баней. Ездит на автомобиле Mitsubishi Pajero 3.2 LWB.

Министр строительства Алексей Сыров заработал 3,4 млн рублей и на 32 тысячи продал имущества. ВУ его собственности 3 земельных участка, 2 дома, квартира, гараж и нежилое помещение. Личного транспорта нет.

Супруга заработала 7,8 млн рублей и продала имущества на 17,5 млн В ее собственности 8 земельных участков, 3 жилых дома и один садовый, одна квартира и доли еще в двух, одно жилое помещение и два нежилых. В гараже супруги два автомобиля — Ford Kuga и Land Rover Range Rover.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов заработал 2,9 млн рублей на основном месте и 1,5 млн за счет продажи имущества. Чиновник владеет участком земли с домом и еще одним домом на четверых — с женой и детьми. Автопарк министра разнообразен: Lexus RX 200t, мотолодка Stingrey 360, подвесной лодочный мотор Suzuki DT 15 AS, автоприцеп МЗСА B17711, снегоболотоход CFMOTO X8 (Тип CF-800-Z).

Супруга заработала 800,2 тысячи рублей. В ее собственности находится, кроме четверти дома, половина квартиры — остальная часть принадлежит детям. Семья пользуется земельным участком.

Министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков заработал 2,7 млн рублей. Ему принадлежат 2 земельных участка и недостроенный дом.

Супруга заработала 13,6 млн рублей. Она владеет двумя участками земли, садовым домом и нежилым зданием. В гараже — 2 автомобиля: Mersedes-Benz ML 350 4 matik и Mersedes-Benz S-350.

Супруга врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина тоже заработала больше него — 38,8 млн рублей против дохода мужа в 15,7 млн В правительстве пояснили, что рост их доходов по отношению к 2016 году произошел из-за продажи недвижимости. Из декларации исчезли квартира, доля другой квартиры и участок в Подмосковье

Итого совокупный доход членов правительства Нижегородской области составил 74,7 млн рублнй. А общий доход их жен и детей — 88,8 млн рублей. Отметим, что вырваться вперед домочадцам позволили заработки супруг Алексея Сырова и Андрея Черткова, а также успешная коммерческая операция несовершеннолетнего ребенка Дениса Бакиева.