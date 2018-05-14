Ещё
Как ростовчане готовятся к дачному сезону?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Первое видео проезда по Крымскому мосту
Первое видео проезда по Крымскому мосту

Как ростовчане готовятся к дачному сезону? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Аналитики Яндекса выяснили, что жители Ростовской области и всего ЮФО приобретают к новому дачному сезону и сколько денег на это тратят.
Аналитики Яндекса выяснили, что жители Ростовской области и всего ЮФО приобретают к новому дачному сезону и сколько денег на это тратят.
Сравнивались платежи за апрель 2017 и 2018 годов покупателей из крупных городов.
Как сообщила «АиФ-Ростов» работник пресс-службы компании «Яндекс. Деньги» Анна Ковылянская, число покупок товаров для дачи и приусадебного участка, садовых растений и активного отдыха выросло в 3,6 раза.
Стоимость покупок выросла почти в пять раз: средний чек южан составил 3760 рублей.
Причём, это самый скромный показатель среди всех федеральных округов страны.
Жители Дальнего Востока тратят на эти цели куда как больше денег — в среднем делают покупку на 7000 рублей.
Зато южане больше всех в России готовы отдавать товары для активного отдыха — средний чек 9450 рублей. С 2017 года эта сумма выросла почти в три раза.
Кстати, самый маленький средний чек на Урале — 6060 рублей.
Охотнее всего любители отдыха на природе покупали мангалы, чуть реже — грили и барбекю с коптильнями.
А садоводы с огородниками видимо решили обновить теплицы и каркасные сооружения: спрос на эти товары вырос в 4,2 раза.
Добавим, что для работы на даче нужно иметь саму дачу или садовый участок.
Как ранее писал «АиФ-Ростов», приобрести землю с домиком в Ростовской области можно купить в среднем за 1,8 миллиона рублей — по цене маленькой квартиры в провинциальном городке.
АиФ Ростов: последние новости
Константин Ярошенко попал на месяц в карцер американской тюрьмы Правда, что в стране повысят подоходный налог? В лаптях и по «пальчикам». Как в разные годы на Дону ловили бандитов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева353
«И что с этим Крымом делать?»208
В Москве жестоко избили белорусскую певицу219
Разгоряченных москвичей остудит гроза1
Пока вы спали: Россия взяла Европу «на понт»206
Видео
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:16
Победительница Евровидения упала с лестницы
Шоу-бизнес
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
01:00
Россию предупредили об изоляции
В мире
01:36
Разгоряченных москвичей остудит гроза
Погода Новости Москвы
03:35
Украина наказала Сурганову
Украина Шоу-бизнес
00:43
Силуанов рассказал о повышении НДФЛ
Личный счет Люди
00:32
Названы регионы РФ с заразными клещами
Общество
04:39
«Бессмертный полк» открыл новые «фронты» за рубежом
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение