Как ростовчане готовятся к дачному сезону?

Аналитики Яндекса выяснили, что жители Ростовской области и всего ЮФО приобретают к новому дачному сезону и сколько денег на это тратят.

Аналитики Яндекса выяснили, что жители Ростовской области и всего ЮФО приобретают к новому дачному сезону и сколько денег на это тратят.

Сравнивались платежи за апрель 2017 и 2018 годов покупателей из крупных городов.

Как сообщила «АиФ-Ростов» работник пресс-службы компании «Яндекс. Деньги» Анна Ковылянская, число покупок товаров для дачи и приусадебного участка, садовых растений и активного отдыха выросло в 3,6 раза.

Стоимость покупок выросла почти в пять раз: средний чек южан составил 3760 рублей.

Причём, это самый скромный показатель среди всех федеральных округов страны.

Жители Дальнего Востока тратят на эти цели куда как больше денег — в среднем делают покупку на 7000 рублей.

Зато южане больше всех в России готовы отдавать товары для активного отдыха — средний чек 9450 рублей. С 2017 года эта сумма выросла почти в три раза.

Кстати, самый маленький средний чек на Урале — 6060 рублей.

Охотнее всего любители отдыха на природе покупали мангалы, чуть реже — грили и барбекю с коптильнями.

А садоводы с огородниками видимо решили обновить теплицы и каркасные сооружения: спрос на эти товары вырос в 4,2 раза.

Добавим, что для работы на даче нужно иметь саму дачу или садовый участок.