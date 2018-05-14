Налоговая система-2019: Силуанов обозначил ориентиры возможных изменений

правительстве РФ не собираются повышать НДФЛ с 2019 года, но как считает доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов, изменения могут коснуться других направлений налоговой политики государства.

Налоговая система-2019

После того, как сформируется новое правительство, оно подготовит свои предложения по изменению налоговой политики. Как заявил исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов , определяющие новую налоговую политику законы должны быть приняты уже в весеннюю сессию Госдумы . При этом он отметил, что кабмин не намерен повышать НДФЛ, а в целом правительство собирается запустить новую налоговую систему с 2019 года.

«Сразу стоит отметить, что озвученного периода может не хватить на внесение изменений. По вопросам основных направлений налоговой политики в предстоящие годы было большое количество дискуссий.

И судя по предыдущим заявлениям Минфина и правительства, не все поправки стимулируют повышение деловой активности, платежеспособный спрос и экономический рост. В окончательном варианте с учетом всех поправок и согласований изменения в Налоговый кодекс должны быть приняты до 1 декабря, то есть за месяц до вступления в силу», — объясняет собеседник ФБА «Экономика сегодня»

Что касается самих изменений, то Алисен Алисенов выделяет сразу несколько ключевых направлений, где они наиболее вероятны. Во-первых, речь идет о налоговом маневре 22/22, когда ставка социального страхового взноса снижается с нынешних 30% до 22% с одновременным повышением ставки НДС до 22%.

Возможные изменения в налоговой политике

«Снижение страховых взносов здесь воспринимается как позитивный шаг для стимулирования роста экономики, так как этот налог очень чувствителен к ценам — в налог включается себестоимость продукции. Снижение страховых взносов однозначно позволит улучшить конкурентоспособность российских товаров на мировых рынках.

В то же время повышения ставки НДС выглядит не совсем оправданно, так как производитель вряд ли откажется от части своей прибыли, поэтому налоговая нагрузка ляжет на плечи рядовых граждан. В итоге такая мера не будет способствовать повышению платежеспособного спроса и росту реальных доходов населения», — отмечает эксперт.

Еще одно обсуждаемое изменение связано с возвращением налога с продаж. Обсуждаются различные ставки, но в основном звучат цифры 3-4%. Как отмечает Алисенов, в свое время мы уже отказались от налога с продаж, так как он частично дублировал НДС и был назван антиконституционным. Возвращаться к нему назад не хотелось бы, так как он точно не способствует развитию и росту экономики.

«О чем стоит всерьез подумать в новой налоговой политике, так это о переходе от плоской шкалы налогообложения к прогрессивной. Такое решение наверняка будет способствовать сокращению разрыва между бедными и богатыми и положительно отразится на налоговой дисциплине. Так как получающие ниже уровня прожиточного минимума россияне будут освобождены от налогов, то многие самозанятые граждане смогут спокойно выйти из тени. Такой практики сегодня придерживаются большинство экономически развитых стран и часть развивающихся», — обращает внимание экономист.

Напомним, что ранее эксперты рассказали нам о трех альтернативах увеличению налогового бремени.