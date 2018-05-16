Суд начал банкротство экс-владельца «Донстроя»

Надо напомнить, что Максим Блажко — один из сооснователей и экс-владелец «Донстроя», и ввел начальную процедуру его банкротства — реструктуризацию долгов. Об этом сообщает передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как сообщает «Интерфакс», суд включил задолженность перед АСВ в размере почти 500 миллионов рублей в реестр требований кредиторов Блажко.