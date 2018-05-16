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Суд начал банкротство экс-владельца «Донстроя»
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Суд начал банкротство экс-владельца «Донстроя» 

Вести.Ru 51 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Стало известно, что Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление Агентства по страхованию вкладов о банкротстве девелопера Максима Блажко.
Надо напомнить, что Максим Блажко — один из сооснователей и экс-владелец «Донстроя», и ввел начальную процедуру его банкротства — реструктуризацию долгов. Об этом сообщает передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как сообщает «Интерфакс», суд включил задолженность перед АСВ в размере почти 500 миллионов рублей в реестр требований кредиторов Блажко.
Есть информация, что задолженность Блажко возникла по договорам поручительства и подтверждена решением суда. Как уточнил представитель АСВ, известный девелопер выступил поручителем своей компании «Ривер тауэр» по пяти кредитам, выданным банком «Российский капитал».
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