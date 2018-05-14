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С «Автоприбора» взыскано 85 миллионов рублей
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С «Автоприбора» взыскано 85 миллионов рублей 

ТВ-МИГ 44 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса imenno.ru  Некогда успешное предприятие — завод «Автоприбор» — процедура банкротства которого при участии бывшего владельца Алексея Мельникова началась еще в 2013 году, продолжает копить долги.
Сегодня управление федеральной службы судебных приставов сообщило о взыскании с «Автоприбора» старого долга по уплате налогов на сумму 85 миллионов рублей.
В связи с неисполнением решения суда, генеральный директор завода был трижды оштрафован за нарушения статьи 17.14 КоАП РФ, а также предупрежден об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Данная статья предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, однако руководитель «Автоприбора» все равно отказывался платить долги по налоговым сборам.
Пришлось приставам с головой погружаться в финансовые дела предприятия. Сотрудники УФСПП по Владимирской области обнаружили расчетный счет «Автоприбора», с которого в рамках исполнительного производства была взыскана вся сумма — 85 миллионов рублей.
Отметим, что пока судебные приставы взыскивают старые долги, на заводе копятся новые. Недавно мы сообщали о том, что «Автоприбор» возглавляет список должников города Владимира по уплате в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Всего за три месяца этого года долги по уплате НДФЛ на предприятии-банкроте составили 16 млн рублей.
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