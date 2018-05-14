С «Автоприбора» взыскано 85 миллионов рублей

Фото с ресурса imenno.ru Некогда успешное предприятие — завод «Автоприбор» — процедура банкротства которого при участии бывшего владельца Алексея Мельникова началась еще в 2013 году, продолжает копить долги.

Сегодня управление федеральной службы судебных приставов сообщило о взыскании с «Автоприбора» старого долга по уплате налогов на сумму 85 миллионов рублей.

В связи с неисполнением решения суда, генеральный директор завода был трижды оштрафован за нарушения статьи 17.14 КоАП РФ , а также предупрежден об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Данная статья предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, однако руководитель «Автоприбора» все равно отказывался платить долги по налоговым сборам.

Пришлось приставам с головой погружаться в финансовые дела предприятия. Сотрудники УФСПП по Владимирской области обнаружили расчетный счет «Автоприбора», с которого в рамках исполнительного производства была взыскана вся сумма — 85 миллионов рублей.