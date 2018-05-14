Как налоговики могут испортить ваш отпуск 

Налоговики рекомендуют до начала отпускного сезона проверить свои взаиморасчеты с бюджетом по имущественным налогам. Сделать это можно посредством «Личного кабинета» на сайте ведомства. В этом случае посещать ИФНС не нужно. Оплатить налоги можно через отделения Сбербанка или на почте. Кроме того, на сайте ФНС для этого предназначен спецсервис «Заплати налоги». Долги по налогам могут привести к принудительному взысканию с банковских счетов, зарплаты, пенсий, а также ограничению на выезд из страны.
Во избежание подобных неприятностей, имеет смысл заранее расплатиться с бюджетом.