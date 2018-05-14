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Полисы ОСАГО подорожают с 31 августа
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Полисы ОСАГО подорожают с 31 августа 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
О том, что регулятор подготовил проект указания о базовых ставках тарифов ОСАГО, сообщает газета «Ведомости». В документе имеется дата — 31 августа 2018 года, однако точные значения будущих тарифов и коэффициентов не указаны.
Напомним, у ЦБ есть право менять тарифы на этот вид страхования не чаще, чем раз в год. В последний раз повышение произошло весной 2015 года, когда базовый тариф увеличился на 40%.
Ранее были утверждены предложения по переходу к свободному образованию тарифов по ОСАГО, который запланирован на середину лета текущего года. Это также может повлечь за собой подорожание страховки для автомобилистов. Согласно реформе, о которой ранее писал "Авторамблер", система ОСАГО будет похожа на систему каско: страховые компании смогут сами назначать цену полиса с учетом возможных факторов риска. ЦБ при этом установит базовый тариф для легковых автомобилей физических и юридических лиц в размере 20 тысяч рублей. Предполагается, что нововведение заработает уже с 1 июля.
Фото: РИА «Новости» / Алексей Мальгавко
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