Полисы ОСАГО могут подорожать 

Центробанк намерен изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним уже эти летом, пишут «Ведомости». По данным издания, нововведения могут вступить в силу 31 августа. Действующее законодательство позволяет регулятору менять тарифы ОСАГО не чаще раза в год, но последний раз он делал это в апреле 2015-го. Насколько сильно может измениться стоимость автогражданки не сообщается. Сейчас тариф от 3431 до 4119 рублей. Ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы за отсутствие ОСАГО. По неофициальной статистике, без полисов в России ездят три миллиона водителей.