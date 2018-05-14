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Полисы ОСАГО могут подорожать
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Полисы ОСАГО могут подорожать 

Авторадио 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Центробанк намерен изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним уже эти летом, пишут «Ведомости». По данным издания, нововведения могут вступить в силу 31 августа. Действующее законодательство позволяет регулятору менять тарифы ОСАГО не чаще раза в год, но последний раз он делал это в апреле 2015-го. Насколько сильно может измениться стоимость автогражданки не сообщается. Сейчас тариф от 3431 до 4119 рублей. Ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы за отсутствие ОСАГО. По неофициальной статистике, без полисов в России ездят три миллиона водителей.
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