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Электронные ОСАГО могут стать доступнее
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Электронные ОСАГО могут стать доступнее 

Daily-Motor 11 мая 2018
Фото: Daily-Motor
Председатель профильного комитета Государственной Думы выступил с предложением о введении специальных скидок для тех автомобилистов, которые хотят приобрести автогражданку в режиме онлайн.
По мнению инициатора, такое решение позволит стимулировать активность оформления полиса ОСАГО именно через интернет. Отметим, что в настоящее время в России только около сорока процентов от всех оформленных страховок приходятся на электронные договора. Чиновник отметил, что посредники, которые занимаются продажей полисов, получают около десяти процентов вознаграждения, тогда как оформлением электронного документа занимается техника, и оплата работы сотрудников не требуется. Поэтому вполне можно организовать небольшие скиде на е-ОСАГО.
Кроме того, либерал-демократ предложил сократить срок заключение договора ОСАГО до одного дня, так как многие туристы, въезжающие на территорию страны, рассчитывают использовать своё транспортное средство только один-два дня, и переплата их не устраивает. Напомним, что в настоящее время минимальный срок оформления ОСАГО для иностранцев составляет пять дней.
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