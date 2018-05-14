Елена Попова: «Конкуренция на банковском рынке Самары стимулирует нас развиваться»

Елена , вы много лет проработали в банковском секторе Самары . Как вы оцениваете его состояние и перспективы развития? В чем, на ваш взгляд, особенности самарского банковского рынка, его сильные и слабые стороны?

— Самара была и остается областью, в которой активно развиваются предпринимательство и крупный бизнес. Причем развитие это очень разностороннее: здесь успешно работают и нефтегазовый сектор, и энергетика, и машиностроение, и пищевая промышленность, и сельское хозяйство. А когда на рынке представлены такие сильные игроки, то, безусловно, есть место и развитию финансового сектора, ведь банковская система призвана в первую очередь помогать продвижению и развитию бизнеса в регионе.

Самара — город с давними купеческими традициями, которые и сегодня отражаются в специфике регионального бизнеса. С одной стороны, это плюс: люди у нас очень предприимчивые. С другой стороны, мы видим, что у многих сохранилась привычка — стремление просчитать каждый шаг с лабораторной, подчас микроскопической точностью, что, безусловно, исключает динамику. Это тоже особенность купеческого самарского менталитета. К счастью, все больше бизнесменов сегодня готовы каскадировать решение своих финансовых задач на банки с хорошей репутацией, доверяя работающим в них экспертам.

В целом в банковском секторе Самары сложилась активная конкурентная среда, и это стимулирует нас развиваться.

Интересно, что соперничество между банками сегодня строится не столько на процентных ставках, сколько на технологичности, профессионализме и уровне сервиса. Уверена, только при гармоничном сочетании этих составляющих возможно эффективное, длительное сотрудничество между клиентом и банком.

— Региональных банков в Самаре остается все меньше. Как, по вашему мнению, будет развиваться эта ситуация дальше? Способны ли федеральные банки обеспечить такой индивидуальный, неформальный подход и глубокое понимание специфики местного бизнеса, которые традиционно считаются преимуществом именно местных банков?

— Процесс консолидации банковского рынка идет не первый год. Региональных игроков действительно стало меньше, однако в основном уходят банки, которые вели высокорискованный бизнес, поэтому в целом происходит оздоровление рынка. Действительно, существует стереотип, что региональные банки способны дать клиентам индивидуальный подход, которого нельзя ждать от федералов. Мне сложно согласиться с этим утверждением. Важна не географическая «прописка», а грамотная бизнес-стратегия и квалификация сотрудников банка. 99% сотрудников самарского отделения Райффайзенбанка — местные жители и прекрасно знают специфику города. Если говорить про индивидуальный подход к каждому клиенту — это одна из базовых ценностей нашего Банка.

— Сегодня много говорят о цифровизации, замене сотрудников роботами, а живого общения — дистанционными каналами обслуживания. Как вы считаете, будущее — за IT или за индивидуальным подходом? Как соблюсти баланс?

— Развитие удаленных сервисов — необычайно интересное и перспективное направление. Для нас это важный канал привлечения клиентов. Прежде всего, новые технологии выполняют ключевую задачу — обеспечивают клиентам максимальный комфорт. Большинство из нас уже не готовы обращаться в отделение банка за каждой операционной услугой, ведь главная ценность — время. Поэтому у клиента должна быть возможность 90% своих потребностей закрывать дистанционно, не посещая отделение банка.

При этом диджитализация не исключает «живого» общения. По-прежнему есть ряд вопросов, которые требуют личного участия, консультации с квалифицированными экспертами. Особенно если речь идет о значительных для клиента финансовых вложениях.

— В 2017 году Самарский филиал Райффайзенбанка показал хорошие результаты работы. С чем вы это связываете?

— В 2017 году мы приросли по всем направлениям бизнеса. Уверена, это результат, прежде всего, правильной бизнес-стратегии банка, которая нацелена на максимальную открытость и прозрачность.

Мы отметили рост пассивов в сегменте как среднего бизнеса, так и корпоративного. Он составил 53,3%, и это очень хороший показатель. Продолжают расти и пассивы розничных клиентов. В целом они выросли на 16,4%. Надо отметить, что по итогам 2016 г. рост чистой прибыли Райффайзенбанка в Самаре составил 12%, и это был отличный результат. Однако по итогам 2017 г. мы показали еще более заметный прирост, составивший более 35%. Мы видим две ключевые причины, позволяющие демонстрировать столь позитивную динамику: высокая эффективность работы наших специалистов, а также возрастающий уровень доверия к банку со стороны клиентов во всех бизнес-сегментах.

— Многие эксперты говорят о выходе из кризиса, прогнозируя экономический рост. В то же время ряд аналитиков отмечает, что экономические затруднения научили бизнес жить без кредитов. Ощутил ли на себе эту тенденцию Райффайзенбанк? Какие банковские продукты для бизнеса сегодня наиболее популярны на самарском рынке?

— Даже несмотря на серьезную политическую и экономическую обстановку, наши клиенты продолжают думать об инвестициях. Внимание бизнеса сегодня обращено на коммерческую недвижимость, модернизацию оборудования, обновление автопарка. Потенциал развития есть, и очень неплохой. В то же время кризис научил предпринимателей осторожности. Они стали лучше считать и рассчитывать свои ресурсы. Все больше компаний обращаются к нам за рефинансированием кредитов других банков. За счет снижения кредитной нагрузки они получают дополнительные средства, которые могут направить на развитие бизнеса.

Но, как вы верно отметили, интересы корпоративных клиентов выходят за пределы классического кредитования. Повышенным спросом среди наших клиентов пользуются банковские гарантии, в том числе таможенные, гарантии возврата НДС и т.д. За год документарный портфель самарского отделения вырос на 33,5%. Примечательно, что сейчас за гарантиями обращаются не только крупные компании, как это было раньше. Выгоды этого финансового инструмента для себя открыл и малый, и средний бизнес — банковская гарантия позволяет компаниям существенно сокращать свои расходы.

— А какие продукты для физлиц сегодня пользуются наибольшим спросом на самарском рынке и с чем это связано?

— В розничном секторе лидером кредитования остается ипотека. Здесь мы приросли на 37,4% за год. При этом около 40% в общем объеме заняло рефинансирование кредитов других банков. Эта динамика легко объяснима: благодаря снижению ключевой ставки ЦБ РФ ипотечные продукты стали доступнее. Также среди частных клиентов востребовано потребительское кредитование. Объем выданных потребительских кредитов за 2017 г. в нашем отделении вырос на 13,9%. Скорее всего, этот тренд сохранится и в этом году.

Я думаю, что рост популярности кредитных продуктов отчасти вызван так называемым отложенным спросом. И одним из ключевых факторов, своеобразным пусковым механизмом в этом вопросе стало повышение уровня финансовой грамотности населения. Многие сейчас приходят к мысли, что накопить на крупную покупку сложнее, чем взять кредит. Одна из причин — подвижная ценовая политика. В ряде случаев правильнее спланировать свои расходы и решить свою задачу в моменте, исключив как минимум негативный фактор курсовых колебаний. Пережив экономический кризис, люди научились корректировать свое финансовое поведение и лучше понимают, как действовать дальше.

— Какие задачи вы ставите перед собой в качестве нового руководителя самарского подразделения Райффайзенбанка? Как изменится стратегия банка на самарском рынке?

Самарская область — успешный для Райффайзенбанка регион. Задача номер один для меня — сохранить достигнутые позиции и команду. И я приложу для этого все усилия. Я хорошо знаю бизнес нашего банка: более четырех лет я возглавляла розничное направление Самарского отделения, что позволяет мне чувствовать себя в достаточно комфортно в новой роли.

В своих планах я вдохновляюсь результатом работы коллег в Москве и позиционированием нашего Банка в столице. Каждый десятый житель Москвы — клиент Райффайзенбанка. Самаре до такого показателя еще нужно расти. Поэтому наша задача — сделать так, чтобы при возникновении финансового вопроса, потребности в банковском продукте или услуге мои земляки-самарцы в первую очередь обращались в Райффайзенбанк.

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