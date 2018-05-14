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Оренбуржец после ареста машины начал выплачивать крупный долг по алиментам
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Оренбуржец после ареста машины начал выплачивать крупный долг по алиментам 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
С начала 2018 года судебные приставы взыскали с оренбуржцев 42 миллиона рублей.
Так один и должников должен был по алиментам своей бывшей жене и ребенку около 215 тысяч рублей. Долг он не выплачивал, но зато купил автомобиль Volkswagen Passat. Приставы наложили арест на иномарку, только после этого оренбуржец стал погашать задолженности.
«К сожалению, именно подобные меры принудительного исполнения решений судов позволяют напомнить «забывчивым» родителям о своем родительском долге», отмечают в пресс-службе УФССП региона.
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