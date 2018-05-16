Туризм Антальи взлетел

В первую декаду мая 2018 года число туристов, прибывших в Анталью , увеличилось на 56% по сравнению с прошлым годом, информирует «Гюнеш». Регион приблизился еще на один шаг вперед к цели — 14 миллионов туристов.

Отмечается, что после серьезных проблем и потерь, пережитых в 2016 и 2017 годах на российском и европейском рынках, Анталья смогла завершить первые четыре месяца 2018 года с рекордным числом посетителей и превзойти даже показатели 2015 года, когда было зафиксировано наибольшее число туристов. В этом году количество иностранцев, посетивших Анталью с 1 января по 10 мая, составило 1,7 миллиона, в то время как за аналогичный период 2015 года — 1,6 миллиона.