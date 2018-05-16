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Туризм Антальи взлетел
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Туризм Антальи взлетел 

ИноСМИ 36 минут назад
Фото: ИноСМИ
В первую декаду мая 2018 года число туристов, прибывших в Анталью, увеличилось на 56% по сравнению с прошлым годом, информирует «Гюнеш». Регион приблизился еще на один шаг вперед к цели — 14 миллионов туристов.
Отмечается, что после серьезных проблем и потерь, пережитых в 2016 и 2017 годах на российском и европейском рынках, Анталья смогла завершить первые четыре месяца 2018 года с рекордным числом посетителей и превзойти даже показатели 2015 года, когда было зафиксировано наибольшее число туристов. В этом году количество иностранцев, посетивших Анталью с 1 января по 10 мая, составило 1,7 миллиона, в то время как за аналогичный период 2015 года — 1,6 миллиона.
Больше всего иностранных посетителей прибыло из Германии: 309,6 тысячи человек. На втором месте — приезжие из России: 296,2 тысячи. По сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года число немецких туристов выросло на 35%, а россиян — на 59%.
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