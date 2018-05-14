Сбербанк навязывает клиентам страховки

Life рассказал, как сотрудники Сбербанка навязывают страховки, обманывая клиентов.

Портал привел в пример несколько жалоб на банковском форуме. В одной из них клиент рассказал, как оформлял потребительский кредит на 300 тысяч рублей. По его словам, сотрудник крупнейшей в России кредитной организации заявил ему, что займ не будет выдан без «обязательного» оформления страхования жизни на сумму примерно 55 тысяч рублей.

Клиент был вынужден купить страховку, однако затем позвонил на горячую линию банка, где ему сообщили, что страхование жизни при оформлении кредита не обязательно, а добровольно.

Другой попавшийся на уловку клиент, который называет себя «служащим при погонах», оформил кредит под 13,5% годовых, а затем получил SMS с одобренной суммой — 712 тысяч рублей, а на карту пришло лишь 602 тысячи.

В отделении Сбербанка мужчина выяснил, что кредит ему был выдан не под 13,5%, а под 18,85%, а 110 тысяч стоило страхование жизни и потери работы, которого он «не заказывал».

Сотрудник банка заявил ему, что страховка — обязательна, и пообещал, что 110 тысяч вернутся клиенту в случае досрочного погашения кредита, чего на самом деле не произошло.

Часто на навязанные услуги жалуются пенсионеры. Один из них рассказал, что служащий Сбербанка с криками отказался оформлять заявку на кредит, если клиент отказывается страховаться. Другому пенсионеру не выдали уже готовую дебетовую карту до оформления страховки.

При этом, отмечает портал, руководство Сбербанка не то что не борется, а премирует сотрудников, продавших больше других страховок.