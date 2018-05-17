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Криптовалюта Бузовой оказалась никому не нужна
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Криптовалюта Бузовой оказалась никому не нужна 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Криптовалюта Buzcoin, которую активно рекламировала певица Ольга Бузова, оказалась невостребованной у майнеров: платформа не собрала и десятой части заявленной суммы в 210 млн долларов.
Проект певицы и дизайнера Ольги Бузовой по запуску собственной криптовалюты под названием Buzcoin и блокчейн-платформы Buzar не нашел отклика среди россиян.
Buzar собрал пока лишь 193 тыс. долларов, а это менее десятой части от заявленной суммы в 210 млн долларов, сообщает сайт Cryptorussia.
Проект Buzar задумывался как многофункциональная платформа, с помощью которой можно будет совершать покупки, искать работу и производить финансовые операции. Все это будет доступно через криптовалюту BuzCoin, которая сейчас стоит 10 центов.
Известно, что Pre-ICO проекта (процесс, когда участники вкладывают деньги до официального запуска токенов), ICO (выпуск криптовалюты, токенов) стартует 18 июня и продлится до 16 сентября.
Эксперт в области токенизации активов Юлия Плавник усомнилась в необходимости этого проекта. У него нет ни команды, разбирающейся в вопросах криптовалюты и ICO, ни целевой аудитории.
«Если Бузова собирает тысячи на концертах, это не значит, что они что-то знают о криптовалюте», — цитирует Плавник издание fxteam.ru.
Эксперт добавила, что Buzar лишь часть PR-стратегии, очередная возможность привлечь внимание к артисту.
Напомним, в начале апреля Бузова объявила, что запускает производство собственной криптовалюты, она будет служить ядром платформы Buzar, пользователи которой смогут знакомиться и покупать товары и услуги.
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