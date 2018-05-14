За крупные долги по алиментам у оренбуржца арестовали автомобиль

За неполные пять месяцев 2018 года судебные приставы Оренбургской области взыскали 42 млн рублей. Накануне в областном центре в производство взяли дело о взыскании задолженностей по алиментам.

В УФССП уточнили, что на содержание бывшей супруги мужчина должен выплатить задолженность примерно в 100 тыс. рублей, а на содержание несовершеннолетнего ребенка — свыше 115 тысяч.

В ходе исполнения решения суда было установлено, что вместо того, чтобы рассчитываться с долгами, должник купил Volkswagen Passat. В результате на иномарку наложили арест. Сразу же после наложения ареста мужчина приступил к погашению имеющейся задолженности.

«К сожалению, именно подобные меры принудительного исполнения решений судов позволяют напомнить «забывчивым» родителям о своем родительском долге», — отмечают в региональном управлении судебных приставов.