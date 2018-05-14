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За крупные долги по алиментам у оренбуржца арестовали автомобиль
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За крупные долги по алиментам у оренбуржца арестовали автомобиль 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
За неполные пять месяцев 2018 года судебные приставы Оренбургской области взыскали 42 млн рублей. Накануне в областном центре в производство взяли дело о взыскании задолженностей по алиментам.
В УФССП уточнили, что на содержание бывшей супруги мужчина должен выплатить задолженность примерно в 100 тыс. рублей, а на содержание несовершеннолетнего ребенка — свыше 115 тысяч.
В ходе исполнения решения суда было установлено, что вместо того, чтобы рассчитываться с долгами, должник купил Volkswagen Passat. В результате на иномарку наложили арест. Сразу же после наложения ареста мужчина приступил к погашению имеющейся задолженности.
«К сожалению, именно подобные меры принудительного исполнения решений судов позволяют напомнить «забывчивым» родителям о своем родительском долге», — отмечают в региональном управлении судебных приставов.
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