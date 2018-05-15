Оренбуржцы смогут посещать поликлиники по субботам

Жители Оренбуржья теперь смогут посещать государственные поликлиники каждую третью субботу месяца.

Губернатор Юрий Берг утвердил областной день здоровья, первая «Суббота для здоровья» пройдет уже 19 мая, сообщает пресс-служба минздрава области. Оренбуржцы могут пройти диспансеризацию, проконсультироваться у врачей, сделать диагностические и лабораторные исследования и т.п.

Врач-диетолог с 11.00 до 13.00. расскажет в «школе здоровья» в Областном центре медицинской профилактики о правильном питании. Предварительная запись по тел. (3532) 35-14-70. С 9.00 до 13.00 там же горожане смогут проконсультироваться о рисках развития заболеваний.

Свои двери откроют все центры здоровья Оренбуржья, работающие на базе:

взрослой поликлиники Городской клинической больницы №5 г. Оренбурга (ул. Салмышская, 13), поликлиники №2 Городской клинической больницы им. Пирогова г. Оренбурга (ул. Джангильдина, 1), поликлиники №3 Городской больницы №1 г. Орска (ул. Никельщиков, 56), взрослой поликлиники Больницы скорой медицинской помощи г. Бузулука (ул. 1 Мая, 1), поликлиники №2 Больницы скорой медицинской помощи г. Новотроицка (ул. Уметбаева, 63), детской поликлиники №4 Детской городской клинической больницы г. Оренбурга (ул. Туркестанская, 43), детской поликлиники Больницы скорой медицинской помощи г. Бузулука (ул. Горького, 63).

Кстати, в этот же день в Абдулинский городской округ в рамках проекта «Здоровье — детям. Шаг навстречу» приедут кардиолог, эндокринолог, гематолог, гастроэнтеролог Областной детской клинической больницы и медицинский психолог Центра семейной психотерапии.