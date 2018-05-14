«Бинбанк» поддержал идею Минфина РФ о введении уникального идентификатора для договоров с заемщиками

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник отдела скоринговых моделей и информационных источников данных банка Дмитрий Герасимов.

«Мы однозначно поддерживаем введение уникального идентификатора для каждого кредита. В этом случае отпадет необходимость в использовании процедуры искусственной дедупликации данных о кредитах, полученных из разных бюро кредитных историй. Формирование агрегированной информации по кредитной истории клиента станет унифицированным, простым и однозначным процессом, разные банки будут работать, по сути, в одной системе координат», — сказал Д. Герасимов.