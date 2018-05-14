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«Бинбанк» поддержал идею Минфина РФ о введении уникального идентификатора для договоров с заемщиками
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«Бинбанк» поддержал идею Минфина РФ о введении уникального идентификатора для договоров с заемщиками 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник отдела скоринговых моделей и информационных источников данных банка Дмитрий Герасимов.
«Мы однозначно поддерживаем введение уникального идентификатора для каждого кредита. В этом случае отпадет необходимость в использовании процедуры искусственной дедупликации данных о кредитах, полученных из разных бюро кредитных историй. Формирование агрегированной информации по кредитной истории клиента станет унифицированным, простым и однозначным процессом, разные банки будут работать, по сути, в одной системе координат», — сказал Д. Герасимов.
Ранее СМИ сообщали, что Минфин РФ разработал законопроект, обязывающий банки, микрофинансовые организации, ломбарды и кредитные кооперативы присваивать уникальные идентификаторы всем действующим договорам с заемщиками, принципалами и поручителями и представлять их в бюро кредитных историй (БКИ). Данный законопроект был вынесен на публичное обсуждение. По мнению Минфина, новый код упростит задачу по расчету показателя долговой нагрузки клиента, в частности за счет исключения дублирования записей и «разрывов» в кредитной истории при смене ФИО или паспорта.
Агентство «Москва»: последние новости
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