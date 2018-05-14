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Доходы комитента на счетах не помешают упрощенцу применить льготу по взносам
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Доходы комитента на счетах не помешают упрощенцу применить льготу по взносам 

Время бухгалтера 2 часа назад
В Минфин обратился комиссионер, уплачивающий пониженные взносы в соответствии со ст. 427 НК РФ. Предприятие применяет УСН и ведет социально полезный бизнес.
Автор вопроса переживает, что с учетом сумм, принадлежащих комитенту, но по условиям договора комиссии поступающие к нему на счета, доля доходов от льготируемой деятельности в общем объеме уменьшится и право на преференции будет им утрачено.
Специалисты ведомства выделили суммы, получаемые компанией в качестве вознаграждения от комитента или компенсации собственных расходов, их фирма должна учесть в доходах при определении права на пониженные тарифы.
Денежные средства, которые комиссионер должен возвратить партнеру, можно считать займом и в долях выручки они не отображаются.
Отдельно чиновники отмечают, что указанные преференции, установленные Кодексом, могут быть применены в расчетах с начала 2017 года.
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