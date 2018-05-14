Доходы комитента на счетах не помешают упрощенцу применить льготу по взносам

Минфин обратился комиссионер, уплачивающий пониженные взносы в соответствии со ст. 427 НК РФ . Предприятие применяет УСН и ведет социально полезный бизнес.

Автор вопроса переживает, что с учетом сумм, принадлежащих комитенту, но по условиям договора комиссии поступающие к нему на счета, доля доходов от льготируемой деятельности в общем объеме уменьшится и право на преференции будет им утрачено.

Специалисты ведомства выделили суммы, получаемые компанией в качестве вознаграждения от комитента или компенсации собственных расходов, их фирма должна учесть в доходах при определении права на пониженные тарифы.

Денежные средства, которые комиссионер должен возвратить партнеру, можно считать займом и в долях выручки они не отображаются.

Отдельно чиновники отмечают, что указанные преференции, установленные Кодексом, могут быть применены в расчетах с начала 2017 года.