Законопроект о введении моратория на повышение пенсионного возраста до 1 января 2030 г. внесен в Госдуму

Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается установить мораторий на повышение пенсионного возраста до 1 января 2030 г. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

«Настоящий законопроект устанавливает мораторий на повышение пенсионного возраста до 1 января 2030 г. Изменение, вносимое в ст. 36 федерального закона «О страховых пенсиях», запрещает до указанного выше срока внесение изменений в ч. 1 ст. 8 федерального закона «О страховых пенсиях», которая устанавливает возраст, по достижении которого возникает право на страховую пенсию по старости», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что принятие закона не потребует расходов из федерального бюджета и не повлечет изменений финансовых обязательств государства.