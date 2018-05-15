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Законопроект о введении моратория на повышение пенсионного возраста до 1 января 2030 г. внесен в Госдуму
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Законопроект о введении моратория на повышение пенсионного возраста до 1 января 2030 г. внесен в Госдуму 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается установить мораторий на повышение пенсионного возраста до 1 января 2030 г. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
«Настоящий законопроект устанавливает мораторий на повышение пенсионного возраста до 1 января 2030 г. Изменение, вносимое в ст. 36 федерального закона «О страховых пенсиях», запрещает до указанного выше срока внесение изменений в ч. 1 ст. 8 федерального закона «О страховых пенсиях», которая устанавливает возраст, по достижении которого возникает право на страховую пенсию по старости», — говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что принятие закона не потребует расходов из федерального бюджета и не повлечет изменений финансовых обязательств государства.
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