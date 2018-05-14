Госдума рассмотрит ряд резонансных законопроектов в весеннюю сессию

МОСКВА , 14 мая — РИА Новости Госдума РФ в ближайшее время рассмотрит ряд резонансных законопроектов, связанных с ответными мерами России в отношении США , с предполагаемым введением ответственности за соблюдение санкций против РФ и соответствующих изменениях в КоАП РФ, а также о возможном изменении пенсионного возраста, распространении ложной информации в соцсетях, курении в аэропорту и совершенствовании избирательного законодательства.

Ответные меры на действия США Госдума РФ 15 мая рассмотрит законопроект, который дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Соответствующий документ главы думских фракций совместно с председателем ГД 13 апреля внесли в нижнюю палату парламента.

Спикер ГД Вячеслав Володин выступил за введение ответственности, не исключая уголовную, в отношении тех, кто в своей деятельности на территории РФ будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств.

Ранее несколько комитетов верхней и нижней палат парламента обнародовали свои предварительные отзывы на законопроект, в которых выразили поддержку.

Ответственность за соблюдение санкций

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за введение ответственности, не исключая уголовную, в отношении тех, кто в своей деятельности на территории РФ будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств.

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил, что Госдума разработает законопроект о введении уголовной ответственности для физических лиц за соблюдение американских санкций на территории России и что его могут принять до конца весенней сессии.

Источник РИА Новости в Госдуме пояснил, что законопроект об ответственности за соблюдение в России санкций против РФ вводит наказание в виде лишения свободы до четырех лет и штрафы до 600 тысяч рублей для физических лиц.

Володин предполагает, что первое чтение законопроекта состоится 17 мая, второе — 22 мая, третье — 24 мая и его будут рассматривать синхронно с законопроектом об ответных мерах на американские санкции.

По словам председателя Госдумы, поправки в КоАП об ответственности за соблюдение санкций против РФ планируют внести в ГД до конца мая и рассмотреть до конца весенней сессии, а законопроект об уголовной ответственности для физических лиц за исполнение в России санкций США планируется внести в 14 мая.

Пенсионный возраст

Правительство РФ подготовит предложения по пенсионному возрасту и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе, заявил Дмитрий Медведев , чью кандидатуру для переутверждения на пост главы кабмина поддержала Госдума.

Инициативы правительства России по пенсионному возрасту будут рассмотрены с привлечением широкого круга экспертов, пояснил глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ЛДПР ).

Лидер эсеров Сергей Миронов заявил РИА Новости ранее, что «Справедливая Россия» будет голосовать против инициативы о повышении пенсионного возраста в РФ.

Коммунисты тоже отказалась поддержать идею повышения пенсионного возраста. Вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников сказал агентству, что фракция не поддерживает идею повышения в России пенсионного возраста и считает, что в нынешней социально-экономической ситуации в стране это недопустимо.

Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. 8 мая 2018

Борьба с ложной информацией

Госдума 12 апреля приняла в первом чтении проект закона о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях, внесенный депутатами Госдумы от «Единой России» Андреем Альшевских Сергеем Боярским . Законопроектом предлагается обязать владельцев соцсетей удалять по заявлению пользователей информацию, направленную на пропаганду войны, разжигание ненависти и вражды, а также недостоверные данные, порочащие честь и достоинство другого лица. После ряда замечаний было принято решение доработать этот проект и внести его заново.

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) выявил целый ряд недостатков в проекте закона о борьбе с ложной и противоправной информацией в социальных сетях и предложил отклонить документ.

При этом зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова считает, что число инициатив, направленных на борьбу с распространением недостоверной информации, возросло на фоне трагических событий в Кемерово , но подобные предложения нужно рассматривать с экспертным сообществом.

Курилки в аэропортах

Российские парламентарии в ближайшее время рассмотрят законопроект о возможном возвращении зон для курения в российские аэропорты. Депутат Госдумы Сергей Боярский (ЕР) в ноябре прошлого года внес соответствующий проект закона в нижнюю палату парламента. Фракция заявила, что поддерживает данную инициативу, отмечая, что такой шаг защитит здоровье некурящих граждан.

министерстве здравоохранения РФ считают, что организация в аэропортах России зон для курения может повлечь за собой нарушение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без табачного дыма. Комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал законопроект о возможности организации в российских аэропортах зон для курения и рекомендовал принять его в первом чтении.

Совершенствование избирательной системы

Законопроект о праве голосовать на выборах в Госдуму на любом участке вне зависимости от места жительства в апреле был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. По словам автора инициативы, члена комитета государственному строительству и законодательству Виктора Пинского , прошедшие президентские выборы показали эффективность механизма, позволяющего проголосовать не по месту жительства.

Ранее сообщалось, что коммунисты планируют в середине мая внести на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов, нацеленных на совершенствование избирательного процесса в России. Планируемые поправки будут более четко прописывать понятия «информирование» и «агитация».

Кроме того, поправки будут вноситься в закон о СМИ и в закон о выборах. В частности, коммунисты планируют «четко прописать в законе форму дебатов для кандидатов в президенты РФ», сформировать «четкую систему», которая будет «характеризовать возможность каждого кандидата», позволит иметь равный доступ к эфиру, а также позволит «в нормальном варианте общаться с населением».

Помимо этого, коммунисты предлагают прописать и нормы, связанные с использованием на избирательных участках комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Кроме этого, коммунисты планируют прописать в законодательстве «вопросы, связанные с регламентацией работы СМИ в ходе президентской кампании в рамках дебатов, не злоупотреблении свободы слова в СМИ».