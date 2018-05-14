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Россияне не хотят увеличения пенсионного возраста
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Россияне не хотят увеличения пенсионного возраста 

Доктис 1 час назад
Едва премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о планирующемся скором повышении пенсионного возраста в России, как граждане выразили свое неодобрение по этому поводу.
Опрос на горячую тему провела служба исследований HeadHuntеr. Как выяснилось, россияне не только не готовы уходить на пенсию позже, но, напротив, многие хотели бы уменьшить пенсионный возраст. Таких оказалось более трети — 35% из 7872 опрошенных.
53% респондентов заявили, что нынешняя планка ухода на пенсию — 60 лет для мужчин и 55 для женщин — оптимальна, и менять ничего не надо. И лишь 6% опрошенных (в Москве — 9%) согласны с премьером, что пенсионный возраст нужно увеличить, — но не на много: в среднем предлагался возраст в 63 года для мужчин и 60 лет для женщин.
Интересно, что за более ранний выход на пенсию в основном голосовали совсем молодые люди — от 18 до 25 лет. Респонденты предпенсионного возраста (старше 45 лет) в основном за то, чтобы оставить все как есть.
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