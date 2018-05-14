Доход врио губернатора Приморского края за 2017 год составил 16,1 млн рублей 

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая. /ТАСС/. Общий доход врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, который до октября 2017 года был гендиректором Росморпорта, в прошлом году составил 16,1 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.
"Всего в 2017 году Андрей Тарасенко заработал 161 млн 444 тыс. 10,25 рублей. В собственности у Андрея Тарасенко квартира площадью 190,3 кв. м, гараж, снегоход, прицеп и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado", — говорится в сообщении.
Задекларированный доход жены врио губернатора за 2017 год составил 6,1 млн рублей. В собственности Светланы Тарасенко два земельных участка в России и Испании, два жилых дома и два машиноместа, а также гидроцикл и прицеп. Кроме того, с момента назначения Тарасенко на должность врио губернатора Приморского края в пользовании семьи находится государственная дача.