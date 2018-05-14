Доход врио губернатора Приморского края за 2017 год составил 16,1 млн рублей

"Всего в 2017 году Андрей Тарасенко заработал 161 млн 444 тыс. 10,25 рублей. В собственности у Андрея Тарасенко квартира площадью 190,3 кв. м, гараж, снегоход, прицеп и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado", — говорится в сообщении.