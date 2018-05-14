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Главный следователь Ямала отчитался о доходах
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Главный следователь Ямала отчитался о доходах 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Руководитель ямальского управления Следственного комитета России Андрей Егоров и его подчиненные отчитались о доходах за 2017 год. Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, главный следователь Ямала заработал в прошлом году 2,99 миллиона рублей. Он владеет квартирой площадью в 40 квадратных метров и долей еще в одной на 60 «квадратов», которую делит с женой и детьми. Его супруга заработала в 2017 году около 900 тысяч рублей и имеет автомобиль «Мерседес». У Андрея Егорова собственного авто нет.
Первый заместитель руководителя управления Владимир Зарубин заработал 1,56 миллиона рублей. В его собственности только гараж.
Как ранее писал «ФедералПресс», на прошлой неделе декларации о доходах опубликовали главы тюменского и югорского управлений СКР. Руководитель СУ СКР по Тюменской области Михаил Богинский заработал в 2017 году 5,3 миллиона рублей, главный следователь Югры Анвар Ахмедзянов — 3,3 миллиона рублей.
Фото: sledcom.ru.
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