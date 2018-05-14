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100 тысяч рублей преградили жительнице Кологрива путь в Анталью
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100 тысяч рублей преградили жительнице Кологрива путь в Анталью 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Долги едва не сорвали отпуск 30-летней жительнице Кологрива, узнал KOSTROMA.TODAY. Женщина купила путевку в Турцию, но до этого не оплатила кредит.
По информации пресс-службы регионального УФССП, женщина задолжала банку 126 тысяч рублей. Против нее возбудили исполнительное производство.
Кологривчанка об этом узнала и оплатила 24 тысячи рублей. Про остальной долг она решила временно забыть.
Судебный пристав такое решение женщины воспринял в штыки и ограничил ее в праве выезда за пределы страны.
Кологривчанка почему-то подумала, что это простые угрозы и спокойно купила путевки в Турцию на всю семью. Однако вовремя поняла, что ее просто не пустят на самолет. Поэтому сразу оплатила весь остальной долг — 102 тысячи рублей.
После этого пристав снял ограничение, и женщина вместе с семьей смогла отправиться на море.
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