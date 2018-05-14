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Ставка на футбол закончилась для жительницы Дивногорска потерей денег
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Ставка на футбол закончилась для жительницы Дивногорска потерей денег 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Из-за спортивного азарта жительница Дивногорска лишилась 20 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по краю.
Футбольная болельщица решила сделать в соцсетях экспресс-ставку на матчи. Однако желание заработать на прогнозах закончилось для неё потерей денег. Девушке пришло сообщение о необходимости внесения 3 тысяч рублей для ставки. Якобы, в случае выигрыша эта сумма увеличивается. После перевода денег болельщице пришло сообщение о выигрыше. Чтобы получить выигранные 85 тысяч рублей ей предложили оплатить комиссию банку и букмекерской конторе. На радостях девушка перевела мошенникам 20 тысяч, однако заветного выигрыша так и не дождалась.
Поняв, что её обманули, она пришла в полицию. Теперь стражам порядка предстоит найти злоумышленников. Кстати, виновным грозит до 5 лет лишения свободы.
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