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Доход губернатора Приангарья за прошлый год составил 4,9 млн рублей
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Доход губернатора Приангарья за прошлый год составил 4,9 млн рублей 

АиФ Иркутск 33 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
Доход губернатора Приангарья Сергея Левченко в 2017 году составил 4,9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. В информации значится, что губернатор Иркутской области владеет двумя земельными участками общей площадью более 2000 кв.м., гаражом 18 кв.м. и квартирой в 90 кв.м.
У супруги губернатора в нераздельной собственности имеются две квартиры по 54 и 130 кв.м., треть в квартире в 90 кв.м., гараж и автомобиль Ауди Q7. Общий доход супруги губернатора за минувший год составил более 7,6 млн рублей.
Напомним, медперсонал в Приангарье получает в 3,3 раза меньше руководителей.
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