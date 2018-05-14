Доход губернатора Приангарья за прошлый год составил 4,9 млн рублей

Доход губернатора Приангарья Сергея Левченко в 2017 году составил 4,9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. В информации значится, что губернатор Иркутской области владеет двумя земельными участками общей площадью более 2000 кв.м., гаражом 18 кв.м. и квартирой в 90 кв.м.

У супруги губернатора в нераздельной собственности имеются две квартиры по 54 и 130 кв.м., треть в квартире в 90 кв.м., гараж и автомобиль Ауди Q7. Общий доход супруги губернатора за минувший год составил более 7,6 млн рублей.

Напомним, медперсонал в Приангарье получает в 3,3 раза меньше руководителей.