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Российский турпоток во Вьетнам вырос на 13% в январе-апреле — до 262 тыс. человек
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Российский турпоток во Вьетнам вырос на 13% в январе-апреле — до 262 тыс. человек 

Агентство «Москва» 31 минуту назад
Число российских туристов, посетивших Вьетнам, в январе-апреле выросло на 13% — до 262 тыс. человек. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Зимний сезон 2017-2018 гг. Вьетнам заканчивает с хорошим плюсом. По последним данным вьетнамских властей, за первые четыре месяца 2018 г. российский турпоток по Вьетнам составил почти 262 тыс. человек, увеличившись на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в апреле на курортах Вьетнама побывало почти 59 тыс. россиян, что на 6% больше, чем в апреле 2017 г.
«По количеству туристов Россия первая среди европейских рынков: фактически каждый четвертый европейский турист во Вьетнаме является нашим соотечественником», — пояснили в АТОРе.
Отмечается, что по словам туроператоров, в летнем сезоне направление сохраняет растущий, по сравнению с прошлым годом, спрос.
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