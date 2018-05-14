Российский турпоток во Вьетнам вырос на 13% в январе-апреле — до 262 тыс. человек

Число российских туристов, посетивших Вьетнам , в январе-апреле выросло на 13% — до 262 тыс. человек. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Зимний сезон 2017-2018 гг. Вьетнам заканчивает с хорошим плюсом. По последним данным вьетнамских властей, за первые четыре месяца 2018 г. российский турпоток по Вьетнам составил почти 262 тыс. человек, увеличившись на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в апреле на курортах Вьетнама побывало почти 59 тыс. россиян, что на 6% больше, чем в апреле 2017 г.

«По количеству туристов Россия первая среди европейских рынков: фактически каждый четвертый европейский турист во Вьетнаме является нашим соотечественником», — пояснили в АТОРе.

Отмечается, что по словам туроператоров, в летнем сезоне направление сохраняет растущий, по сравнению с прошлым годом, спрос.