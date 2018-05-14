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Достигло максимума число россиян, заявляющих о международной изоляции страны
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Достигло максимума число россиян, заявляющих о международной изоляции страны 

РИА «ФедералПресс» 34 минуты назад
Число россиян, полагающих, что страна находится в международной изоляции, за год выросло на 12 пунктов и достигло максимальных показателей из когда-либо фиксированных социологами. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра».
Также эксперты отметили снижение доли респондентов (с 66% до 54%), считающих, что России нужно укреплять связи с Западом. При этом количество негативных оценок западных стран, напротив, возросло — почти половина россиян (около 40%) уверены, что к странам Запада в РФ относятся «без особых чувств». Еще четверть опрошенных (25%) полагает, что к России за рубежом относятся преимущественно со страхом, 21% респондентов отмечает тревогу по отношению к России со стороны Западных стран. Также 16% уверены, что на Западе РФ презирают.
Как полагает директор «Левада-центра» Лев Гудков, такие цифры обоснованы введением новых санкций против России. После установления новых ограничительных мер россияне стали более остро ощущать западную критику, которую им представляют как русофобию.
Политолог отмечает, что россияне начинают воспринимать страну как изгоя и пытаются относиться к Западу более безразлично, чтобы дистанцироваться от негативных чувств.
«Федеральное агентство новостей» ранее писало, что большинство россиян считают себя счастливыми. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Как отмечают социологи, уровень счастья жителей России за последний год поднялся до максимального уровня за все время измерений. Согласно исследованию, в целом счастливыми себя назвали 83% респондентов.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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